Реєстрація Вхід
RSS
ПОЛІТИКА НОВИНИ

Українська делегація звинуватила генсека Ради Європи у дружбі з Путіним

Ар’єв відреагував на своїй сторінці у Facebook на занепокоєння Ягланда з приводу рішення Києва щодо санкцій проти низки російських сайтів в Україні
Голова української делегації в ПАРЄ Володимир Ар'єв звинуватив генсека Ради Європи Турбйорна Ягланда у дружбі з президентом Росії Володимиром Путіним.
Українська делегація звинуватила генсека Ради Європи у дружбі з Путіним Торбйорн Ягланд. Фото: flickr.com

"Генсек Ради Європи завжди неохоче реагує на порушення прав кримських татар, намагається оминати тему анексії Криму, ігнорує постійні обстріли російськими бойовиками населених пунктів. Зате обмеження в Україні контрольованих ФСБ россоцмереж викликає у нього миттєву реакцію", - зазначив Ар'єв на своїй сторінці у Facebook.

"Я розумію, що пан Ягланд в приязних відносинах з Путіним, і сподіваюсь, що вони не зайдуть так далеко, як стосунки з росіянами наразі ще діючого президента ПАРЄ Аграмунта", - написав Ар'єв.

У заяві генсека Ягланда, яка опинилася у розпорядженні "Європейської правди", ішлося, що "блокування соціальних мереж, пошукових систем, поштових служб і новинних веб-сайтів суперечить нашому спільному розумінню свободи вираження думок і свободи засобів масової інформації".

Крім того, Ягланд відзначив, що такі широкі заборони не відповідають принципу пропорційності.

Читайте також: "Не шукай мене Вконтакті": для кого зрада, а для кого перемога

Нагадаємо, що у вівторок, 16 травня, Президент України Петро Порошенко підписав указ про розширення санкцій проти юридичниї осіб та російських компаній.

У рішенні РНБО зазначається, що інтернет-провайдерам забороняється надавати послуги з доступу користувачам мережі Інтернет до ресурсів сервісів Mail.ru і заборонити доступ до "Вконтакте" і "Однокласники".

Указ Президента про розширення санцій щодо РФ вступить в силу не пізніше 1 червня.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

18 05 2017 07:57
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
  • Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків
  • Іран vs Саудівська Аравія: битва титанів ісламського світуДо чого призведе чергова "порохова бочка" на Близькому Сході, найголовнішою причиною якої є формування та протистояння двох одвічних ворогуючих полюсів – сунітської Саудівської Аравії та шиїтського Ірану
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
"Не шукай мене Вконтакті": для кого зрада, а для кого перемога

"Не шукай мене Вконтакті": для кого зрада, а для кого перемога

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.