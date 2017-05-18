Українська делегація звинуватила генсека Ради Європи у дружбі з Путіним

Ар’єв відреагував на своїй сторінці у Facebook на занепокоєння Ягланда з приводу рішення Києва щодо санкцій проти низки російських сайтів в Україні

Голова української делегації в ПАРЄ Володимир Ар'єв звинуватив генсека Ради Європи Турбйорна Ягланда у дружбі з президентом Росії Володимиром Путіним.

"Генсек Ради Європи завжди неохоче реагує на порушення прав кримських татар, намагається оминати тему анексії Криму, ігнорує постійні обстріли російськими бойовиками населених пунктів. Зате обмеження в Україні контрольованих ФСБ россоцмереж викликає у нього миттєву реакцію", - зазначив Ар'єв на своїй сторінці у Facebook.

"Я розумію, що пан Ягланд в приязних відносинах з Путіним, і сподіваюсь, що вони не зайдуть так далеко, як стосунки з росіянами наразі ще діючого президента ПАРЄ Аграмунта", - написав Ар'єв.

У заяві генсека Ягланда, яка опинилася у розпорядженні "Європейської правди", ішлося, що "блокування соціальних мереж, пошукових систем, поштових служб і новинних веб-сайтів суперечить нашому спільному розумінню свободи вираження думок і свободи засобів масової інформації".

Крім того, Ягланд відзначив, що такі широкі заборони не відповідають принципу пропорційності.

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Нагадаємо, що у вівторок, 16 травня, Президент України Петро Порошенко підписав указ про розширення санкцій проти юридичниї осіб та російських компаній.

У рішенні РНБО зазначається, що інтернет-провайдерам забороняється надавати послуги з доступу користувачам мережі Інтернет до ресурсів сервісів Mail.ru і заборонити доступ до "Вконтакте" і "Однокласники".

Указ Президента про розширення санцій щодо РФ вступить в силу не пізніше 1 червня.