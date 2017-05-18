Українська делегація звинуватила генсека Ради Європи у дружбі з Путіним
"Генсек Ради Європи завжди неохоче реагує на порушення прав кримських татар, намагається оминати тему анексії Криму, ігнорує постійні обстріли російськими бойовиками населених пунктів. Зате обмеження в Україні контрольованих ФСБ россоцмереж викликає у нього миттєву реакцію", - зазначив Ар'єв на своїй сторінці у Facebook.
"Я розумію, що пан Ягланд в приязних відносинах з Путіним, і сподіваюсь, що вони не зайдуть так далеко, як стосунки з росіянами наразі ще діючого президента ПАРЄ Аграмунта", - написав Ар'єв.
У заяві генсека Ягланда, яка опинилася у розпорядженні "Європейської правди", ішлося, що "блокування соціальних мереж, пошукових систем, поштових служб і новинних веб-сайтів суперечить нашому спільному розумінню свободи вираження думок і свободи засобів масової інформації".
Крім того, Ягланд відзначив, що такі широкі заборони не відповідають принципу пропорційності.
Читайте також: "Не шукай мене Вконтакті": для кого зрада, а для кого перемога
Нагадаємо, що у вівторок, 16 травня, Президент України Петро Порошенко підписав указ про розширення санкцій проти юридичниї осіб та російських компаній.
У рішенні РНБО зазначається, що інтернет-провайдерам забороняється надавати послуги з доступу користувачам мережі Інтернет до ресурсів сервісів Mail.ru і заборонити доступ до "Вконтакте" і "Однокласники".
Указ Президента про розширення санцій щодо РФ вступить в силу не пізніше 1 червня.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Стіна Трампа: як США відгороджуються від Мексики
- ВІДЕО Янукович офіційно закликав Путіна вторгнутися до України, – ВІДЕО
- ВІДЕО Савченко впевнена, що економічні санкції з РФ треба знімати поетапно, - ВІДЕО
- Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків
- Іран vs Саудівська Аравія: битва титанів ісламського світуДо чого призведе чергова "порохова бочка" на Близькому Сході, найголовнішою причиною якої є формування та протистояння двох одвічних ворогуючих полюсів – сунітської Саудівської Аравії та шиїтського Ірану