Українська діаспора закликала Канаду очолити миротворчу місію ООН на Донбасі

Суттєва присутність канадських військовослужбовців в Україні дозволяє Канаді "розпочати робити це негайно"

Українська діаспора у Канаді закликала Оттаву очолити миротворчу місію ООН на Донбасі.

Про це у статті для видання The Hill Times заявив президент Конгресу українців Канади Павло Грод.

"Канаді варто скористатися власним досвідом і оголосити міжнародній спільноті про готовність у найближчому майбутньому очолити миротворчу місію в Україні. Оттаві слід швидко визначити потреби, масштаб та необхідні ресурси для повноформатної та ефективної миротворчої місії на сході України", - наголосив Грод.

За його словами, суттєва присутність канадських військовослужбовців в Україні дозволяє Канаді "розпочати робити це негайно".

Грод також підкреслив необхідність надати Україні сучасне летальне озброєння, аби "підвищити ціну будь-якої можливої загарбницької операції РФ".