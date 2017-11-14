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Українська діаспора закликала Канаду очолити миротворчу місію ООН на Донбасі

Суттєва присутність канадських військовослужбовців в Україні дозволяє Канаді "розпочати робити це негайно"
Українська діаспора у Канаді закликала Оттаву очолити миротворчу місію ООН на Донбасі.
Українська діаспора закликала Канаду очолити миротворчу місію ООН на Донбасі Фото: vidia.org

Про це у статті для видання The Hill Times заявив президент Конгресу українців Канади Павло Грод.

"Канаді варто скористатися власним досвідом і оголосити міжнародній спільноті про готовність у найближчому майбутньому очолити миротворчу місію в Україні. Оттаві слід швидко визначити потреби, масштаб та необхідні ресурси для повноформатної та ефективної миротворчої місії на сході України", - наголосив Грод.

За його словами, суттєва присутність канадських військовослужбовців в Україні дозволяє Канаді "розпочати робити це негайно".

Грод також підкреслив необхідність надати Україні сучасне летальне озброєння, аби "підвищити ціну будь-якої можливої загарбницької операції РФ".

Нагадаємо, раніше спеціальний представник Держдепартаменту США щодо України Курт Волкер заявив, що Сполучені Штати запропонували Україні не вносити конкуруючу резолюцію щодо миротворчої місії ООН на Донбасі у відповідь на російську ініціативу та спробувати дійти згоди щодо основних принципів, на яких має базуватися ця резолюція.

 

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