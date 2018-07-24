Українська добровольча армія може стати частиною Збройних сил України

Командувач об'єднаних сил обговорив з очільником Української добровольчої армії питання участі вмотивованих бійців УДА у складі всіх видів і родів ЗСУ

Українська добровольча армія (УДА) може стати частиною Збройних сил України (ЗСУ).

Про це йшлося під час зустрічі командувача об'єднаних сил генерал-лейтенанта Сергія Наєва з очільником Української добровольчої армії, народним депутатом восьмого скликання Дмитром Ярошем у Краматорську у вівторок, 24 липня, повідомляє прес-служба ООС.

Під час розмови командувач об'єднаних сил пояснив Ярошу, що у своєму інтерв'ю виданню "Обозреватель" від 9 липня 2018 року він зазначив три категорії людей, які на даний час не мають права знаходитись на передньому краї, безпосередньо у бойових порядках ЗС України, зокрема:

- особи, які раніше відвідували підрозділи на передньому краї з метою власного піару або у власних меркантильних інтересах. Саме до цієї категорії відносяться слова: "Люди, які раніше їздили для виконання незрозумілих завдань у зону бойових дій";

- особи, які не мають законного права мати зброю;

- особи, які офіційно не включені до складу Об'єднаних сил.

Наєв підкреслив, що саме законодавством України не врегульоване питання участі бійців УДА в бойових діях на передньому краї, безпосередньо в бойових порядках ЗС України. Торкнувшись теми добровольців, генерал-лейтенант наголосив, що вважає добровольцями всіх, без поділу на тих, хто служить у Збройних Силах України, Національній Гвардії, Службі безпеки України, та інших складових сектору безпеки та оборони, а також відносить до цієї категорії бійців добровольчих батальйонів ЗСУ, МВС, УДА та ДУК ПС.

Далі Ярош і Наєв обговорили питання участі вмотивованих бійців УДА у складі всіх видів і родів Збройних Сил України (зокрема, у складі повноцінного підрозділу) за умов укладення контракту (зокрема, короткострокового).

"Було запропоновано проходження військової служби в резерві у складі бойових військових частин спеціального призначення, розвідки та в підрозділах територіальної оборони. Командувач об'єднаних сил запевнив, що в разі прийняття позитивного рішення бійцями УДА, сприятиме проходженню служби в інших силових відомствах сектору безпеки та оборони зі складу Об'єднаних сил. Генерал-лейтенант Сергій Наєв та Дмитро Ярош обговорили можливу участь бійців УДА у підготовці сил для охорони державного кордону, підрозділів територіальної оборони, та інших ініціатив очільника УДА. Командування Об'єднаних сил підкреслює готовність до діалогу на основі верховенства права та в рамках чинного законодавства", – наголошують в ОС.

Нагадаємо, у "Правому Секторі" обурилися через висловлювання командувача ООС Сергія Наєва щодо неможливості перебування в зоні бойових дій на Донбасі людей, які не входять до складу жодної силової структури.