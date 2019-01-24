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Українська дзюдоїстка Черняк здобула срібло на змаганнях в Ізраїлі

У минулому році Черняк виграла Гран-прі з дзюдо в Гаазі
Українська дзюдоїстка Марина Черняк виборола срібло на Гран-прі, який проходив в Тель-Авіві (Ізраїль).
Українська дзюдоїстка Черняк здобула срібло на змаганнях в Ізраїлі Інна Черняк. Фото: facebook.com/elena.granishevska

У фіналі вагової категорії до 48 кг українка програла ізраїльтянці Ширше Рішон.

Щоб потрапити у фінал 30-річна українка спочатку перемогла Дарину Пічкалеву з Росії. Потім опір Черняк не витримали Ноа Мінскер з Ізраїлю і Єва Чернівецька з Угорщини.

Дарина Білодід, яка є чемпіонкою світу у цій ваговій категорії, не брала участі в турнірі.

У минулому році Черняк виграла Гран-прі з дзюдо в Гаазі.

Нагадаємо, що у 2018 році Марина Черняк зуміла завоювати бронзову нагороду на чемпіонаті Європи з дзюдо.

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24 01 2019 22:59
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