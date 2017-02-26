Українська дзюдоїстка перемогла на змаганнях у Дюссельдорфі

Українська дзюдоїстка Ірина Кіндзерська здобула перемогу на престижних міжнародних змаганнях з дзюдо Grand-Prix Duesseldorf 2017.

Про це повідомив Національний олімпійський комітет України.

На Гран-прі у Дюссельдорфі виступили шість українських дзюдоїстів, з них четверо (Яків Хамм, Марина Черняк, Анастасія Турчин і Світлана Яремка) посіли 7 місце, а Станіслав Бондаренко вибув у першому раунді.

Нагадаємо, у вересні 2016 українці Дмитро Канівець і Станіслав Бондаренко виграли "золото" і "бронзу" хорватського етапу Гран-прі з дзюдо в Загребі.