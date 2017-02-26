СПОРТ НОВИНИУкраїнська дзюдоїстка Ірина Кіндзерська здобула перемогу на престижних міжнародних змаганнях з дзюдо Grand-Prix Duesseldorf 2017.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Українська дзюдоїстка перемогла на змаганнях у Дюссельдорфі
Перемогу українка здобула в категорії +78 кг
Фото: facebook.com/olympicua
Про це повідомив Національний олімпійський комітет України.
На Гран-прі у Дюссельдорфі виступили шість українських дзюдоїстів, з них четверо (Яків Хамм, Марина Черняк, Анастасія Турчин і Світлана Яремка) посіли 7 місце, а Станіслав Бондаренко вибув у першому раунді.
Нагадаємо, у вересні 2016 українці Дмитро Канівець і Станіслав Бондаренко виграли "золото" і "бронзу" хорватського етапу Гран-прі з дзюдо в Загребі.
Читайте новини також російською мовою.
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.КОМЕНТАРІ (0) +
Додати коментар
26 02 2017 22:58 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
- ФОТО Відбір на "Ігри нескорених" стартував у Києві, – Фото
- ВІДЕО Усик не наважився назвати Крим українським, - ВІДЕО
- ФОТО На похорон легендарного Мохаммеда Алі прийшло більше 18 тис осіб, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- І вашим, і нашим: російські "заробітчани" у збірній України
- Теорія ймовірності, або чому збірна України бодай раз має пройти етап плей-оф