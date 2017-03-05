Українська дзюдоїстка перейшла під прапор Азербайджану

Українська дзюдоїстка Ірина Кіндзерська змінила громадянство і тепер буде виступати за збірну Азербайджану

Ірина Кіндзерська вирішила змінити українське громадянство на азербайджанська.

Українська дзюдоїстка Ірина Кіндзерська змінила громадянство і тепер буде виступати за збірну Азербайджану.

Як повідомляє XSPORT.ua, 25-річна спортсменка, яка виступає у ваговій категорії понад 78 кг, отримала привабливу пропозицію від Азербайджану у вигляді зарплати у 2 тисячі доларів в місяць і солідних призових за перемоги.

За нову збірну Кіндзерська зможе виступить вже в цьому місяці на Іграх Ісламської Солідарності, які пройдуть з 12 по 22 травня в Баку.

Відзначимо, що головний тренер збірної України з дзюдо Віталій Дуброва вважає, що причиною такого рішення спортсменки стала не тільки приваблива пропозиція, але і висока конкуренція в українській команді.

"У збірній України Кіндзерська мала багато конкурентів у своїй категорії. Спортсменка вважає, що у складі збірної Азербайджану їй буде легше пробитися на Олімпіаду. Зрештою, фінансові умови там значно кращі", - сказав Дуброва.

За словами Дуброви, Кіндзерська вийшла заміж за азербайджанця, а її перехід у нову збірну оформили дуже швидко.