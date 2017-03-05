Українська дзюдоїстка перейшла під прапор Азербайджану
Українська дзюдоїстка Ірина Кіндзерська змінила громадянство і тепер буде виступати за збірну Азербайджану.
Як повідомляє XSPORT.ua, 25-річна спортсменка, яка виступає у ваговій категорії понад 78 кг, отримала привабливу пропозицію від Азербайджану у вигляді зарплати у 2 тисячі доларів в місяць і солідних призових за перемоги.
За нову збірну Кіндзерська зможе виступить вже в цьому місяці на Іграх Ісламської Солідарності, які пройдуть з 12 по 22 травня в Баку.
Відзначимо, що головний тренер збірної України з дзюдо Віталій Дуброва вважає, що причиною такого рішення спортсменки стала не тільки приваблива пропозиція, але і висока конкуренція в українській команді.
"У збірній України Кіндзерська мала багато конкурентів у своїй категорії. Спортсменка вважає, що у складі збірної Азербайджану їй буде легше пробитися на Олімпіаду. Зрештою, фінансові умови там значно кращі", - сказав Дуброва.
За словами Дуброви, Кіндзерська вийшла заміж за азербайджанця, а її перехід у нову збірну оформили дуже швидко.
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