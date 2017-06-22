Українська економіка розвалюється начисто, стає сировинним придатком, - Кучма (відео)

Другий президент України Леонід Кучма вважає, що українська економіка розвалюється, країна стає сировинним придатком.

"Ми про економіку взагалі забули, ми розвалюємося начисто! Ми станемо сировинним придатком. У нас металургія залишилася, хімія, сільське господарство. Високих технологічних виробництв практично немає. Куди ми йдемо? Ми раді вільній торгівлі з Європою. Чим ми торгуємо з Європою? Подивіться статистику. Пшениця - в сільському господарстві, практично більше нічого. Медом ще. За перший квартал ми практично всі квоти вибрали. А тепер ви дивіться, як європейці ставлять нас на коліна: "давайте рубайте ліс і везіть до нас". Де яка конкретна допомога Україні, щоб ми ставали на ноги?! Якщо ми будемо бідними, як сьогодні, ми нікому не потрібні! На 90% все залежить від нас самих. Не треба ходити по всьому світу з простягнутою рукою. Сьогодні бюджет України на 70% запозичений", - заявив Кучма в ході виступу на відкритті міжнародного форуму, інформує "112 Україна".

Нагадаємо, що економічні втрати України від конфлікту на Донбасі в 2016 році склали 20,4% ВВП.

Нещодавно прем'єр-міністр Володимир Гройсман заявляє, що час, коли відбувався розвал України, вже в минулому.

"Час, коли розвалювали країну, залишився в минулому. Це час увійде в історію нової України, як час втрачених можливостей. А зараз ми чітко розуміємо, що ми можемо розвивати економіку, для того, щоб вона швидко росла, нам потрібні системні реформи. Такі реформи проходили країни, які живуть сьогодні в десятки разів краще, люди отримують нормальну пенсію, нормальну зарплату, мають нормальну роботу, можуть дозволити собі одягнути нормальні речі, а пенсіонер може зводити дружину в кафе. Те, чого сьогодні у нас немає", - сказав прем'єр-міністр.