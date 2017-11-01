Українська економіка у 2017 році зросте на 2%, - Світовий банк

За прогнозами банку, зростання ВВП України в 2017 році на рівні 2% буде обумовлений прогресом у реформуванні державних фінансів, управління боргом, енергетичних субсидій та банківської системи

Світовий банк (СБ) прогнозує зростання валового внутрішнього продукту України на 2% в 2017 році і на 3% в 2018-2019 роках.

В 2016 році зростання української економіки становило 1% після 10-процентного зниження в 2015 році, - йдеться в огляді "Глобальні економічні перспективи", інформує 112.ua.

При цьому інфляція залишається нижче 15% з квітня, а обмінний курс стабілізувався з вересня.

За прогнозами банку, зростання ВВП України в 2017 році на рівні 2% буде обумовлений прогресом у реформуванні державних фінансів, управління боргом, енергетичних субсидій і банківської системи.

Фото:112.ua

Нагадаємо, Світовий банк скоротив кредитний портфель "Укравтодору" у 2017 році та вирішив забрати з нього близько 220 млн доларів.

Згодом, Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" підписала зі Світовим банком кредитну угоду на 478,285 млн євро для закупівлі газу в опалювальний період.