Українська експедиція в Антарктику: на станцію Академік Вернадський хочуть поїхати 32 жінки

Аби вирушути у 24-у Українську антарктичну експедицію, документи подали 178 кандидатів, серед них — 32 жінки. Вони претендують на посади науковців, кухаря, лікаря та сисадміна. Такі дані за підсумками прийому документів в експедицію надав Національний науковий антарктичний центр Міносвіти.

Найбільший конкурс — за право стати системним адміністратором зв’язку — на цю посаду подались 47 осіб: 46 чоловіків та одна жінка.

Працювати кухарем виявили бажання 33 українця: 23 чоловіки та 10 жінок. Потрапити в експедицію лікарем виявили бажання 27 осіб: 18 чоловіків та 9 жінок.

Крім того, працювати рік на українській антарктичній станції Академік Вернадський хочуть 40 науковців (28 чоловіків та 12 жінок), 16 дизелістів-електриків (усі чоловіки), 15 механіків (усі чоловіки).

Директор антарктичного центру Євген Дикий наголосив, що працювати в Антарктиці хочуть люди "із шляхетною і не заробітчанською мотивацією". Цьогоріч, додав він, у центр надійшло в рази більше документів, ніж у попередні роки.

За його словами, на першому етапі оцінюватиметься відповідність кандидатів професійним вимогам. Другий етап — сувора медкомісія, далі — тестування психологів, які мають оцінити здатність претендентів прожити рік у замкненому просторі та ізольованому колективі.

Планується, що відбір команди завершиться в січні 2019 року. Має бути визначено 2 склади: основний та запасний. Відтак усі члени проходитимуть навчально-тренувальні збори, за підсумками яких буде затверджено остаточний склад експедиції.

Всього в експедицію має відправитись 12 людей: 7 науковців та 5 членів персоналу.

Податися на 24-у антарктичну експедицію можна було з 27 вересня до 30 листопада 2018 року.