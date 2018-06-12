Українська експедиція в Антарктику: на станцію Академік Вернадський хочуть поїхати 32 жінки
Найбільший конкурс — за право стати системним адміністратором зв’язку — на цю посаду подались 47 осіб: 46 чоловіків та одна жінка.
Працювати кухарем виявили бажання 33 українця: 23 чоловіки та 10 жінок. Потрапити в експедицію лікарем виявили бажання 27 осіб: 18 чоловіків та 9 жінок.
Крім того, працювати рік на українській антарктичній станції Академік Вернадський хочуть 40 науковців (28 чоловіків та 12 жінок), 16 дизелістів-електриків (усі чоловіки), 15 механіків (усі чоловіки).
Директор антарктичного центру Євген Дикий наголосив, що працювати в Антарктиці хочуть люди "із шляхетною і не заробітчанською мотивацією". Цьогоріч, додав він, у центр надійшло в рази більше документів, ніж у попередні роки.
За його словами, на першому етапі оцінюватиметься відповідність кандидатів професійним вимогам. Другий етап — сувора медкомісія, далі — тестування психологів, які мають оцінити здатність претендентів прожити рік у замкненому просторі та ізольованому колективі.
Планується, що відбір команди завершиться в січні 2019 року. Має бути визначено 2 склади: основний та запасний. Відтак усі члени проходитимуть навчально-тренувальні збори, за підсумками яких буде затверджено остаточний склад експедиції.
Всього в експедицію має відправитись 12 людей: 7 науковців та 5 членів персоналу.
Податися на 24-у антарктичну експедицію можна було з 27 вересня до 30 листопада 2018 року.
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