Українська експедиція вирушила в Антарктику, – ВІДЕО
Про це повідомляє "Радіо Свобода".
12 українських вчених-дослідників, серед яких геологи, геофізики, біологи, медики та інженери вирушили на експедицію до Антарктики. Вони замінять попередню команду, яка провела там цілий рік.
Кожен учасник експедиції залишає в Україні сім’ю, дехто навіть маленьких дітей. На запитання "Яких змін в Україні ви очікуєте після повернення?", більшість дослідників відповіли, що сподіваються на закінчення війни до їхнього повернення.
Бюджет цьогорічної експедиції – 39,2 млн. грн.
Головною проблемою функціонування українських антарктичних експедицій є відсутність наукового судна для забезпечення діяльності станції. Своє судно Україна втратила після анексії Криму.
У 1996 році Велика Британія продала Україні одну зі своїх антарктичних станцій "Фарадей" за символічний 1 фунт стерлінгів. Такий щедрий "дарунок" пояснюється просто – обслуговування зайвої дослідницької бази коштує чимало та й на те, щоб її закрити, також необхідно багато часу та коштів. Відтоді Україна стала однією з держав, які мають свою базу в Антарктиді. Станцію було перейменовано на честь академіка Вернадського.
Нагадаємо, три родовища нафти і чотири родовища газу було розвідано біля української полярної станції "Академік Вернадський", розташованій на острові Галіндез.
Тріщина, яка утворилася в гігантському льодовику в Антарктиці, стає дедалі більшою. Від 1 січня розлом у шельфовому льодовику Ларсена C став довшим на 10 км.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Наслідки пожежі у Балаклії, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- ФОТО Авдіївка після обстрілів, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- ВІДЕО На кордоні з Білоруссю затримали конокрадів, – ВІДЕО
- Starbucks обіцяє працевлаштувати 10 тис. біженців через указ Трампа
- Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків