Українська експедиція вирушила в Антарктику, – ВІДЕО

З аеропорту "Бориспіль" вирушила 22-га антарктична експедиція на станцію "Академік Вернадський".

Про це повідомляє "Радіо Свобода".

12 українських вчених-дослідників, серед яких геологи, геофізики, біологи, медики та інженери вирушили на експедицію до Антарктики. Вони замінять попередню команду, яка провела там цілий рік.

Кожен учасник експедиції залишає в Україні сім’ю, дехто навіть маленьких дітей. На запитання "Яких змін в Україні ви очікуєте після повернення?", більшість дослідників відповіли, що сподіваються на закінчення війни до їхнього повернення.

Бюджет цьогорічної експедиції – 39,2 млн. грн.

Головною проблемою функціонування українських антарктичних експедицій є відсутність наукового судна для забезпечення діяльності станції. Своє судно Україна втратила після анексії Криму.

У 1996 році Велика Британія продала Україні одну зі своїх антарктичних станцій "Фарадей" за символічний 1 фунт стерлінгів. Такий щедрий "дарунок" пояснюється просто – обслуговування зайвої дослідницької бази коштує чимало та й на те, щоб її закрити, також необхідно багато часу та коштів. Відтоді Україна стала однією з держав, які мають свою базу в Антарктиді. Станцію було перейменовано на честь академіка Вернадського.

Нагадаємо, три родовища нафти і чотири родовища газу було розвідано біля української полярної станції "Академік Вернадський", розташованій на острові Галіндез.

Тріщина, яка утворилася в гігантському льодовику в Антарктиці, стає дедалі більшою. Від 1 січня розлом у шельфовому льодовику Ларсена C став довшим на 10 км.