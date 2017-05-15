Українська гімнастка завоювала чотири золотих медалі на міжнародному Кубку

Наша співвітчизниця здобула в Торонто п'ять медалей - чотири золоті та одну срібну

Українка Олександра Яремчук блискуче завершила виступи на традиційному юніорському турнірі з художньої гімнастики Koop Cup у Канаді.

Юна уродженка Дніпра впевнено впоралася з усіма видами програми, допустивши лише дрібні помарки у вправі з булавами. Однак вони не завадили українській грації посісти перше місце в багатоборстві, інформує прес-служба Федерації гімнастики України.

"Золото" і найвищі оцінки суддів Саша зуміла добути у вправах з обручем (15,700 балів), м'ячем (15,233), стрічкою (15,200) і в загальному заліку (59,466).

Нагадаємо, на етапі Кубку світу з художньої гімнастики українська команда здобула дві золоті медалі – у вправах з п'ятьма обручами та трьома м'ячами і двома скакалками в болгарській Софії.