СПОРТ НОВИНИУкраїнка Олександра Яремчук блискуче завершила виступи на традиційному юніорському турнірі з художньої гімнастики Koop Cup у Канаді.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Українська гімнастка завоювала чотири золотих медалі на міжнародному Кубку
Наша співвітчизниця здобула в Торонто п'ять медалей - чотири золоті та одну срібну
Фото:ukraine-rg.com.ua
Юна уродженка Дніпра впевнено впоралася з усіма видами програми, допустивши лише дрібні помарки у вправі з булавами. Однак вони не завадили українській грації посісти перше місце в багатоборстві, інформує прес-служба Федерації гімнастики України.
"Золото" і найвищі оцінки суддів Саша зуміла добути у вправах з обручем (15,700 балів), м'ячем (15,233), стрічкою (15,200) і в загальному заліку (59,466).
Нагадаємо, на етапі Кубку світу з художньої гімнастики українська команда здобула дві золоті медалі – у вправах з п'ятьма обручами та трьома м'ячами і двома скакалками в болгарській Софії.
Читайте новини також російською мовою.
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.КОМЕНТАРІ (0) +
Додати коментар
15 05 2017 19:39 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
- ФОТО Відбір на "Ігри нескорених" стартував у Києві, – Фото
- ВІДЕО Усик не наважився назвати Крим українським, - ВІДЕО
- ФОТО На похорон легендарного Мохаммеда Алі прийшло більше 18 тис осіб, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- І вашим, і нашим: російські "заробітчани" у збірній України 1
- Теорія ймовірності, або чому збірна України бодай раз має пройти етап плей-оф