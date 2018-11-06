Українська громада у США голодуватиме один день на підтримку Сенцова
Про це йдеться в заяві УККА.
"Український Конгресовий Комітет Америки (УККА), найбільший представницький орган для 1,5 млн американців українського походження, закликає українсько-американську спільноту та наших друзів по всьому світу висловити свою солідарність з Олегом Сенцовим, взявши участь у одноденному голодуванні в середу, 13 червня, напередодні Кубка світу ФІФА в Росії", – наголошує УККА.
Українська громада має намір "поширити повідомлення" Сенцова, який вимагає звільнити всіх українських політв'язнів у Росії.
Нагадаємо, зараз у Росії та окупованому Криму утримуються 64 українських політв'язні, звільнення яких вимагає Олег Сенцов.
Українського режисера Олега Сенцова, який 14 травня оголосив безстрокове голодування, в РФ засудили до 20 років колонії суворого режиму за обвинуваченням у "терористичній діяльності" на території анексованого Криму.
У Росії понад 130 діячів науки та культури підписалися під спільним зверненням із закликом відпустити на свободу українського режисера Олега Сенцова.
Також 363 активісти і відомі особи поставили підписи під листом на ім'я канцлерки ФРН Ангели Меркель і міністра закордонних справ Хайко Мааса із закликом взяти участь у вирішенні долі українського режисера Олега Сенцова.
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