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Українська громада у США голодуватиме один день на підтримку Сенцова

Станом на 11 червня Олег Сенцов голодує вже 29 днів
Український конгресовий комітет Америки (УККА) ініціював проведення акції на підтримку вимог Олега Сенцова звільнити політичних в'язнів Кремля, під час якої люди голодуватимуть один день.
Українська громада у США голодуватиме один день на підтримку Сенцова Фото: hromadske.ua

Про це йдеться в заяві УККА.

"Український Конгресовий Комітет Америки (УККА), найбільший представницький орган для 1,5 млн американців українського походження, закликає українсько-американську спільноту та наших друзів по всьому світу висловити свою солідарність з Олегом Сенцовим, взявши участь у одноденному голодуванні в середу, 13 червня, напередодні Кубка світу ФІФА в Росії", – наголошує УККА.

Українська громада має намір "поширити повідомлення" Сенцова, який вимагає звільнити всіх українських політв'язнів у Росії.

Нагадаємо, зараз у Росії та окупованому Криму утримуються 64 українських політв'язні, звільнення яких вимагає Олег Сенцов.

Українського режисера Олега Сенцова, який 14 травня оголосив безстрокове голодування, в РФ засудили до 20 років колонії суворого режиму за обвинуваченням у "терористичній діяльності" на території анексованого Криму.

У Росії понад 130 діячів науки та культури підписалися під спільним зверненням із закликом відпустити на свободу українського режисера Олега Сенцова.

Також 363 активісти і відомі особи поставили підписи під листом на ім'я канцлерки ФРН Ангели Меркель і міністра закордонних справ Хайко Мааса із закликом взяти участь у вирішенні долі українського режисера Олега Сенцова.

 

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11 06 2018 23:00
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