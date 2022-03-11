Українська IT-армія отримала доступ до мереж центрального банку рф

ІТ-армії України вдалося зламати мережі центрального банку росії. Фахівці отримали доступ до даних про персонал, автоматизовані банківські системи, їхні вихідні файли та іншу інформацію.

Наголошується, що ця інформація вже аналізується фахівцями. Наразі IT-армія виставила у вільний доступ 27 тисяч файлів.

"Якщо ЦБ не може забезпечити власний кіберзахист, як він зможе захистити стабільність рубля? На даний момент ми публікуємо для громадськості 27 тисяч файлів, з якими ви можете ознайомитись, проаналізувати, зробити відповідні висновки та вжити певних дій", – йдеться у повідомленні IT-армії.

Раніше іранські хакери Black Reward зламали архів Тегерана і викрали секретні документи щодо ядерної програми. Хакери викрали близько 50 Гб даних – 100 тисяч електронних документів фарсі, англійською та російською, включаючи угоди з росією, дані російських фахівців та відеоматеріали з іранських ядерних об'єктів.

Нагадаємо, що раніше на закритому заході НАТО представили українську програму ситуаційної обізнаності Delta, яка забезпечує військових різноманітними даними про ворога та координацію сил на полі бою.