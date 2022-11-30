Українська IT-армія за місяць заморозила роботу понад 900 російських ресурсів

Протягом листопада українська ІТ-армія паралізувала понад 900 російських онлайн-ресурсів, серед яких Центральний банк рф та воєнторги.

Про це повідомляє пресслужба Мінцифри.

"Наші воїни продовжують звільняти Україну від окупантів, а ІТ-армія – розхитувати економіку ворога та деморалізувати росіян на цифровому фронті", – йдеться в повідомленні.

Зокрема, за останній місяць ІТ-армія призупинила роботу сайтів:

воєнторгів та магазинів дронів і радіоприладів – ІТ-армія зробила серію DDoS-атак на профільні магазини, щоб мобілізовані росіяни через керівництво чи волонтерів не могли придбати якісне спорядження.

Центрального банку росії – кіберфахівці оприлюднили відомості про персонал банку, спеціалізовані системи та вихідні файли.

платформи пропутінських волонтерів "Добро", на яких збирали мітинги на підтримку війни.

А також Альфа-Банку, маркетплейсу Ozon, 1С, платформи тендерів РТС-тендер та Росэлторг, національного центру розвитку штучного інтелекту, а також привітали українців на 60 російських ресурсах, серед яких сайти міністерств, служб та управлінь з Днем Гідності та Свободи.

Раніше повідомлялось, що українські волонтери придбали найбільшу партію тепловізійної оптики для військових.