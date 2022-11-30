НОВИНИПротягом листопада українська ІТ-армія паралізувала понад 900 російських онлайн-ресурсів, серед яких Центральний банк рф та воєнторги.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Українська IT-армія за місяць заморозила роботу понад 900 російських ресурсів
Фото: businessofwork.blogs.xerox.com
Про це повідомляє пресслужба Мінцифри.
"Наші воїни продовжують звільняти Україну від окупантів, а ІТ-армія – розхитувати економіку ворога та деморалізувати росіян на цифровому фронті", – йдеться в повідомленні.
Зокрема, за останній місяць ІТ-армія призупинила роботу сайтів:
- воєнторгів та магазинів дронів і радіоприладів – ІТ-армія зробила серію DDoS-атак на профільні магазини, щоб мобілізовані росіяни через керівництво чи волонтерів не могли придбати якісне спорядження.
- Центрального банку росії – кіберфахівці оприлюднили відомості про персонал банку, спеціалізовані системи та вихідні файли.
- платформи пропутінських волонтерів "Добро", на яких збирали мітинги на підтримку війни.
А також Альфа-Банку, маркетплейсу Ozon, 1С, платформи тендерів РТС-тендер та Росэлторг, національного центру розвитку штучного інтелекту, а також привітали українців на 60 російських ресурсах, серед яких сайти міністерств, служб та управлінь з Днем Гідності та Свободи.
Раніше повідомлялось, що українські волонтери придбали найбільшу партію тепловізійної оптики для військових.
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.КОМЕНТАРІ (0) +
Додати коментар
30 11 2022 20:48 МЕДІА
- ВІДЕО Сьогоднішній день пам’яті рф перетворилана день терору: Зеленський про обстріли окупантів
- ВІДЕО Ціна на російську нафту має бути $30 - 40 за барель - Зеленський
- ВІДЕО Провокацію на кордоні з Україною влаштувала Білорусь
- Україна має шанс на полі бою у 2023 році. Але досі незрозуміло, як розгортатиметься війна – прогноз The Economist
- Треба краще розуміти суровікіна. Як не допустити успіху російських військ – аналізує генерал Мік Раян
СТАТТІ