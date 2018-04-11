Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

Українська команда NAVI виграла світові змагання з Counter-Strike та отримала $125 тисяч

Змагання відбулися у Копенгагені
Українська команда з кіберспорту NAVI (Natus Vincere) виграла світові змагання Blast Pro Series Copenhagen 2018 з Counter-Strike: Global Offensive. Сума виграшу склала 125 тисяч доларів.
Українська команда NAVI виграла світові змагання з Counter-Strike та отримала $125 тисяч Фото: NAVI

З п’яти поєдинків NAVI програла лише один, завдяки чому вийшла у гранд-фінал чемпіонату. Українці перемогли шведів з команди Ninjas in Pyjamas ("Ніндзя в піжамах") і виграли турнір, інформує "Громадське".

Окрім 125 тисяч доларів, член української команди Олександр Костильов був визнаний найціннішим гравцем турніру.

Далі вони братимуть участь у світових змаганнях у Чикаго, які почнуться 6 листопада. Призовий фонд там складе 250 тисяч доларів, повідомила команда.

Natus Vincere є найвидатнішою в Україні організацією з кіберспорту. Її члени грають у такі відеоігри як Dota 2, Counter-Strike, FIFA, StarCraft II, World of Tanks, League of Legends. Зокрема, у 2011 році команда виграла приз мільйон доларів у грі Dota 2.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

04 11 2018 13:46
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
Стріт-арт війна в Україні. Чому право розфарбовувати стіни мають усі?

Стріт-арт війна в Україні. Чому право розфарбовувати стіни мають усі?

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.