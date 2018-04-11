Українська команда NAVI виграла світові змагання з Counter-Strike та отримала $125 тисяч
З п’яти поєдинків NAVI програла лише один, завдяки чому вийшла у гранд-фінал чемпіонату. Українці перемогли шведів з команди Ninjas in Pyjamas ("Ніндзя в піжамах") і виграли турнір, інформує "Громадське".
Окрім 125 тисяч доларів, член української команди Олександр Костильов був визнаний найціннішим гравцем турніру.
Далі вони братимуть участь у світових змаганнях у Чикаго, які почнуться 6 листопада. Призовий фонд там складе 250 тисяч доларів, повідомила команда.
Natus Vincere є найвидатнішою в Україні організацією з кіберспорту. Її члени грають у такі відеоігри як Dota 2, Counter-Strike, FIFA, StarCraft II, World of Tanks, League of Legends. Зокрема, у 2011 році команда виграла приз мільйон доларів у грі Dota 2.
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