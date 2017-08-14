Українська короткометражка стала найкращою на Міжнародному фестивалі

Короткометражний фільм "Випуск 97" режисера Павла Острикова став найкращою картиною за версією Молодшого журі Міжнародного кінофестивалю в Локарно.

"Нервувались більше, ніж завжди, оскільки вперше на кінофестивалі такого рівня. Але глядачі відреагували на фільм чудово. Приємно було побачити після показу українську сім'ю, яка наразі живе у Швейцарії більше 10 років. У такі моменти розумієш, що перебуваючи за кордоном, хоч іноді хочеться повернутись додому, навіть за допомогою кіно", - повідомив режисер Остриков у Facebook.

Прем'єра "Випуск 97" відбулася в липні цього року на Одеському міжнародному кінофестивалі. Там стрічка була названа "Кращим українським короткометражним фільмом".

Картина розповідає історію зустрічі однокласників, які не бачилися 20 років. У центрі сюжету – дивакуватий Роман, який ремонтує телевізори та продає на ринку антени. Одного разу він зустрічає свою однокласницю, яку не бачив понад 20 років. І тепер він намагається не втратити її знову.

За словами Острикова на створення сюжету його надихнув чоловік на вулиці.

"Я побачив на Подолі чоловіка, який продавав антени, і подумав, що він, напевно, відчуває себе дуже самотньо. Професія телемайстра, яку ми всі пам'ятаємо з дитинства, змінилася, стала непотрібною, як і люди, які не знайшли себе в новому світі", — каже він.

Продюсером фільму виступив Юрій Мінзянов, а головні ролі виконали Олександр Пожарський та Олеся Островська.