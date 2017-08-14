Українська короткометражка стала найкращою на Міжнародному фестивалі
"Нервувались більше, ніж завжди, оскільки вперше на кінофестивалі такого рівня. Але глядачі відреагували на фільм чудово. Приємно було побачити після показу українську сім'ю, яка наразі живе у Швейцарії більше 10 років. У такі моменти розумієш, що перебуваючи за кордоном, хоч іноді хочеться повернутись додому, навіть за допомогою кіно", - повідомив режисер Остриков у Facebook.
Прем'єра "Випуск 97" відбулася в липні цього року на Одеському міжнародному кінофестивалі. Там стрічка була названа "Кращим українським короткометражним фільмом".
Картина розповідає історію зустрічі однокласників, які не бачилися 20 років. У центрі сюжету – дивакуватий Роман, який ремонтує телевізори та продає на ринку антени. Одного разу він зустрічає свою однокласницю, яку не бачив понад 20 років. І тепер він намагається не втратити її знову.
За словами Острикова на створення сюжету його надихнув чоловік на вулиці.
"Я побачив на Подолі чоловіка, який продавав антени, і подумав, що він, напевно, відчуває себе дуже самотньо. Професія телемайстра, яку ми всі пам'ятаємо з дитинства, змінилася, стала непотрібною, як і люди, які не знайшли себе в новому світі", — каже він.
Продюсером фільму виступив Юрій Мінзянов, а головні ролі виконали Олександр Пожарський та Олеся Островська.
Міжнародний кінофестиваль в Локарно вважається четвертим по важливості після Канн, Венеції та Берліну європейським кінофестивалем.
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