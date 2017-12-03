НОВИНИУкраїнська лучниця Вероніка Марченко стала чемпіонкою Європи зі стрільби з лука у приміщенні, змагання якого проходять у французькому Віттелі.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Українська лучниця Марченко здобула "золото" Чемпіонату Європи, перемігши російську спортсменку
Марченко розгромила росіянку Євгєнію Тімофєєву з рахунком 6:0
Вероніка Марченко. Фото: Facebook.com/olympicua/posts
У фіналі українська спортсменка легко переграла росіянку Євгєнію Тімофєєву з рахунком 6:0, повідомляє Національний олімпійський комітет України у Facebook.
Нагадаємо, що сьогодні, 12 березня, жіноча збірна України з біатлону зуміла завоювати бронзову нагороду на етапі Кубка IBU.
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