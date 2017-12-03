Українська лучниця Марченко здобула "золото" Чемпіонату Європи, перемігши російську спортсменку Марченко розгромила росіянку Євгєнію Тімофєєву з рахунком 6:0

Українська лучниця Вероніка Марченко стала чемпіонкою Європи зі стрільби з лука у приміщенні, змагання якого проходять у французькому Віттелі.

Вероніка Марченко. Фото: Facebook.com/olympicua/posts

У фіналі українська спортсменка легко переграла росіянку Євгєнію Тімофєєву з рахунком 6:0, повідомляє Національний олімпійський комітет України у Facebook. Нагадаємо, що сьогодні, 12 березня, жіноча збірна України з біатлону зуміла завоювати бронзову нагороду на етапі Кубка IBU.

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