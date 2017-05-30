Українська митниця відтепер може не пропустити Nike, iPhone і ще понад тисячі торгових марок

Українська митниця може не пропустити через кордон товари 1146 торговельних марок, придбаних в інтернет-магазинах

Українська митниця перестала пропускати посилки з товарами, купленими в зарубіжних інтернет-магазинах.

Митниця затримує товари на підставі переліку об’єктів інтелектуального права, включеного до митного реєстру.

Повний перелік торговельних марок опублікував сервіс OpenDataBot.

Окрім брендів техніки та побутової електроніки до списку входять марки продуктів харчування, одягу та парфюмерії. Зокрема, правом інтелектуальної власності захищені Apple, Nokia, Columbia, Levi's, New Balance Athletics, Jack Daniel's тощо.

Фото:epravda.com.ua

Згідно зі статтею 398 Митного кодексу, права інтелектуальної власності охороняються відповідно до закону на підставі заяв правовласників, в даному випадку — дистриб'юторів торговельних марок.

Офіційний постачальник має право подати до митних органів заяву про "сприяння захисту належних йому майнових прав". В такому разі митниця може затримати товар на 20 днів.

Ця норма має захищати власника інтелектуального права від контрабанди та підробок, проте часто використовується для створення перепон конкурентам.

Така практика української митниці може призвести до підвищення цін в магазинах та затримок приватних покупок в іноземних інтернет-магазинах.