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Українська Митниця вже почала затримувати посилки з Meizu і Xiaomi

Правовласники цих брендів звернулися із заявою про порушення прав
Українська митниця в останні тижні почала зупиняти посилки з пристроями марок Meizu і Xiaomi.
Українська Митниця вже почала затримувати посилки з Meizu і Xiaomi Фото:lb.ua

В Митному кодексі України є ст. 399 "Призупинення митного оформлення товарів на підставі даних митного реєстру". Митний реєстр - це документ, який можна подивитися на сайті ДФС, де перераховані торгові марки й особи, які є їхніми офіційними представниками. Оформляючи посилку, митниця може перевірити, чи внесено ТМ до реєстру і чи є одержувач товару серед імпортерів у реєстрі, виявити "ознаки порушення прав інтелектуальної власності". Якщо вони є - митниця ставить оформлення на паузу до 10 робочих днів і зв'язується з правовласником. Правовласник може звернутися до митниці із заявою про порушення прав.

Це і сталося у випадку з посилками Meizu. У ДФС надійшли письмові звернення правовласника Meizu, підписані Вікторією Цитович, яка раніше працювала в "Цитрусі". На підставі її листа митниця почала зупиняти навіть посилки фізичних осіб, - зазначає AIN.ua

Подібні заходи правовласник здійснює в ставленні до Xiaomi. Техніку під брендом Xiaomi в Україні продає "Цифротех" (група компаній "Алло") і NIS, яка в квітні відкрила в ТРЦ "Городок" на Петрівці фірмовий магазин цього бренда.

Видання пише, що зупиняють не всі посилки, але при замовленні пристроїв за кордоном потрібно бути готовим до того, що вони можуть не доїхати до одержувача.

Нагадаємо, Українська митниця перестала пропускати посилки з товарами, купленими в зарубіжних інтернет-магазинах.

 
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30 05 2017 18:40
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