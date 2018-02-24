Українська олімпійська чемпіонка у складі Німеччини: виїхала з України, тому що не було фінансування

Олімпійська чемпіонка Пхьончхана-2018 українка Олена Савченко, яка виступає за Німеччину разом зі своїм партнером Бруно Массо, розповіла, чому поїхала з України після Олімпійських ігор-2002 в Солт-Лейк-Сіті.

"Чому виїхала з України? Не було фінансування. Ніхто не хотів мною займатися. Всім було все одно. Коли ми приїхали з Олімпіади-2002, то розійшлися з Морозовим і я намагалася знайти партнера. Але ніхто нічого не хотів фінансувати. Адже новий партнер - це додаткові гроші, оскільки сильного партнера треба було шукати за кордоном. Все було на фінансуванні моїх батьків. Але не вийшло. Ми підходили і говорили: ми хочемо кататися. Всі говорили: тоді плати. Тобто нікому не було цікаво. Тоді я вже вирішила, що треба щось шукати нове.

Не знаю, чи були у федерації гроші, щоб нас оплачувати. Але мені здається, що в федерації завжди є гроші. Не хочу ні на кого наговорювати, але це таке... Тільки подякую, що дали мені спокійно поїхати в іншу країну, де я змогла домогтися успіху. Хто знає, можливо, я цього всього не досягла б, виступаючи за Україну", - розповіла Савченко, повідомляє Xsport.

Нагадаємо, що учасники Олімпійських ігор від Німеччини Олена Савченко (уродженка України) і її партнер Бруно Масо (уродженець Франції) отримали золоту медаль у змаганнях спортивних пар у фігурному катанні.