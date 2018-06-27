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Українська омбудсмен написала листи у Кремль через недотримання наданих Путіним гарантій

Денісова просить пустити її до українських політв'язнів
Уповноважена Верховної ради України з прав людини Людмила Денісова написала листи до керівника адміністрації президента РФ Антона Вайна та речника Кремля Дмитра Пєскова з проханням надати допуск до утримуваних у Росії українських політичних в'язнів.
Українська омбудсмен написала листи у Кремль через недотримання наданих Путіним гарантій Людмила Денісова. Фото: telegraf.com.ua

"Змушена констатувати, що гарантії, надані мені Президентом Російської Федерації Володимиром Путіним, як Уповноваженому Верховної Ради України з прав людини, по безперешкодному допуску і без будь-яких попередніх умов до утримуваних громадян України, на даний момент не реалізовано. Тому звернулася з офіційним листом до Керівника Адміністрації Президента РФ Антона Вайно з проханням забезпечити реалізацію наданих мені Президентом РФ гарантій", – заявила Денісова.


Фото: facebook.com/denisovaombudsman


Фото: facebook.com/denisovaombudsman


Фото: facebook.com/denisovaombudsman

Українська омбудсман закликала Кремль виконувати домовленості між українським та російським президентами. У листі до Дмитра Пєскова Денісова зазначила, що переговори із уповноваженою РФ Тетяною Москальковою жодних результатів не дали. Денісова попросила Пєскова проінформувати президента РФ, що її не пускають до українців у російських в'язницях.


Фото: facebook.com/denisovaombudsman


Фото: facebook.com/denisovaombudsman


Фото: facebook.com/denisovaombudsman

Нагадаємо, уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова вирушила до Росії 13 червня, щоб відвідати українських політв'язнів. З того часу вона не змогла зустрітися з жодним ув'язненим українцем.

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27 06 2018 21:35
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