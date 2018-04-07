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Українська омбудсмен звернулася до російської колеги щодо Павла Гриба і Станіслава Клиха

Уповноважена з прав людини ВР просить надати Грибу необхідну кваліфіковану медичну допомогу
Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова надіслала російському омбудсмену Тетяні Москальковій листи через можливе порушення прав українців Павла Гриба і Станіслава Клиха, яких утримують у Росії.
Українська омбудсмен звернулася до російської колеги щодо Павла Гриба і Станіслава Клиха Людмила Денісова. Фото: telegraf.com.ua

Як зазначають у Секретаріаті Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, до робочого Апарату Уповноваженого з прав людини Російської Федерації було підготоване звернення, де, зокрема, зазначається, що стан здоров'я Павла Гриба та порушення його права на особисту безпеку, гарантованого кримінально-виконавчим законодавством Російської Федерації, викликає велику стурбованість.

Також у листі виражене прохання вжити всіх необхідних заходів для дотримання прав Павла Гриба, надати йому необхідну кваліфіковану медичну допомогу, а також усіляко сприяти забезпеченню особистої безпеки як Павла, так і інших ув'язнених громадян України на території Російської Федерації.

Окрім того, Людмила Денісова вкотре звернулася до робочого Апарату Уповноваженого з прав людини Російської Федерації щодо сприяння проведенню незалежного медичного обстеження Станіслава Клиха.

"Стало відомо, що Клиха повторно помістили до Обласної психіатричної тюремної лікарні у м. Магніторгорську. Згідно наявної інформації, ув'язнений жодного разу не надавав дозвіл на госпіталізацію й до нього застосовується примусове лікування невідомими препаратами", – зазначають у Секретаріаті Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини.

У листі українська омбудсмен також просить повідомити про підстави переводу Станіслава Клиха у вказану медичну установу з наданням відповідних документів та сприяти проведенню незалежного медичного обстеження українського політв'язня українськими або іноземними лікарями.

Нагадаємо, російський суд у Ростові-на-Дону залишив під вартою до 20 грудня українця Павла Гриба. Хлопець каже, що погано почувається, і скаржиться на знущання з боку інших арештованих.

За словами адвоката ув'язненого в Росії Станіслава Клиха, українець помітно схуд і має проблеми з психікою.

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04 07 2018 23:28
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