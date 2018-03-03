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ПОЛІТИКА НОВИНИ

Українська опозиція засудила зачистку наметового містечка біля Ради

Партії вважають злочином штурм правоохоронцями наметового містечка під Верховною Радою в суботу
Низка українських опозиційних політичних партій опублікували заяву з осудом зачистки наметового містечка біля Верховної Ради, що сталася вранці 3 березня.
Українська опозиція засудила зачистку наметового містечка біля Ради Фото: reuters.com

Звернення опублікували партії "Рух нових сил" (Міхеіл Саакашвілі), "Громадянська позиція" (Анатолій Гриценко), "Європейська партія" (Микола Катеринчук), "Народний контроль" (Дмитро Добродомов), "Батьківщина" (Юлія Тимошенко), "Альтернатива" (Єгор Фірсов), громадянський рух "Хвиля" (Василь Чумак).

"Ми вважаємо такі дії влади злочином. Керівники силової вертикалі намагаються виправдати цю "акцію" тим, що учасники протесту нібито готували захоплення парламенту. Ми сприймаємо ці заяви як свідому брехню. Протест, який тривав з 17 жовтня 2017 року, залишався мирним, усі провокації та насильство здійснювали виключно представники влади. План влади простий: показати, що будь-який мирний протест буде дискредитований, а його учасники – покарані", – йдеться в заяві.

Опозиційні партії заявляють, що мають намір докласти всіх зусиль, щоб цей план не був утілений у життя.

"Після зміни влади всі ті, хто приймав рішення про придушення мирного протесту та втілював його в життя, понесуть відповідальність згідно з законом", – наголошується в заяві.

Нагадаємо, вранці 3 березня поліція розпочала ліквідацію наметового містечка під Верховною Радою, що було там з осені минулого року.

У поліції заявили, що знайшли на території наметового містечка гранати, запали, коктейлі Молотова, димові міни.

Виникли сутички, за підсумками яких до поліції забрали 111 людей. 13 людей потрапили до лікарень. Постраждали також сім співробітників Національної поліції.

У подіях під Радою постраждали щонайменше троє українських журналістів.

Прокуратура зареєструвала кримінальне провадження щодо можливого перевищення службових повноважень поліцейськими під час ранкових подій біля Верховної ради України.

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03 03 2018 23:00
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