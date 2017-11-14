Українські паралімпійці увійшли у трійку лідерів на чемпіонаті світу

Національна паралімпійська збірна здобула дев'ять нагород та стала третьою серед 24 країн-учасниць на чемпіонаті світу з фехтування на візках.

Змагання проводилися з 7 по 12 листопада у Римі.

Шаблістка Наталія Морквич та шпажист Сергій Шевкун стали чемпіонами світу в особистій першості. Шевкун також завоював бронзову нагороду в змаганнях з рапірою, - повідомляє Міністерство молоді та спорту України.

Фото: dsmsu.gov.ua

"Срібні нагороди до активу збірної здобули Антон Дацко в змаганнях рапіристів та шаблістка Євгенія Бреус, яка стала третьою у шпазі. Ще одну бронзову нагороду до активу збірної принесла рапіристка Ганна Пашкова",— додають у міністерстві.

Фото: dsmsu.gov.ua

Також зазначається, що у передостанній день змагань шаблісти Антон Дацко, Андрій Демчук, Артем Манько та Вадим Цедрик піднялися на третю сходинку першості в командних змаганнях.

"Фінальну золоту крапку у виступі "синьо-жовтої" збірної поставила жіноча команда шаблісток. Євгенія Бреус, Надія Дьолог, Ольга Єсіна та Наталія Морквич стали чемпіонками світу", — додають у відомстві.

Наприкінці жовтня українські шпажисти здобули три медалі на етапі Кубка світу з фехтування.

Раніше, паралімпійська збірна України з футболу перемогла команду Ірану з рахунком 1:0, виборовши титул чемпіона світу.

