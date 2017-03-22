Українська прокуратура розслідує заборону в'їзду до Криму Джемілєву

Прокуратура Автономної Республіки Крим розпочала розслідування перешкоджання депутатській діяльності Мустафи Джемілєва, що полягає в забороні йому Росією в'їзду на територію Криму.

"Очевидно, що заборона, здійснена нібито з метою забезпечення обороноздатності, безпеки громадського порядку й захисту здоров'я населення є безпідставною та суперечить всім нормам міжнародного та національного законодавства", – повідомляє прес-служба відомства..

В українській прокуратурі зазначили, що "дії незаконних органів Російської Федерації будуть розглянуті під час розслідування вказаного кримінального провадження за статтею 351 КК України і в подальшому – у міжнародних судових інстанціях".

У 2014 році росіяни вручили Мустафі Джемілєву повідомлення про заборону на в'їзд на анексований півострів на 5 років. Аналогічну п'ятирічну заборону на в'їзд до Криму видали голові Меджлісу кримськотатарського народу Рефату Чубарову.

2 березня 2017 року адвокат Марк Фейгін анонсував позов до Європейського суду з прав людини в справі про заборону на в'їзд до країни народному депутатові України, лідеру кримських татар Мустафі Джемілєву.