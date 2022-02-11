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Українська розвідка оголосила збір інформації про постачання іранської зброї в росію
Фото з вільного доступу
Про це Головне управління розвідки Міністерства оборони України (ГУР) повідомляє у Facebook.
"Просимо повідомляти будь-яку інформацію, яка допоможе визначити логістичні шляхи постачання іранського озброєння та ідентифікувати конкретних осіб, відповідальних за ці поставки", – ідеться у повідомленні.
Зокрема ГУР просить повідомляти про осіб, відповідальних за організацію поставок, - імена, займані посади, місця проживання та адреси офісів; розташування логістичних пунктів, складів, бажано з геолокацією; розташування залізничних станцій та портів, де відбувається завантаження-розвантаження; точні маршрути, якими переміщуються військові вантажі з Ірану до рф; бортові номери та фотографії автомобільного та морського транспорту, який переміщує ці вантажі.
"Нагадуємо, що всі особи, які задіяні у постачанні іранської зброї для використання у війні проти України, порушують міжнародне право і стають співучасниками злочинів, які рф вчиняють на території України", – наголосили в ГУР.
Раніше Президент України Володимир Зеленський заявив, що Іран бреше, коли заявляє, що не постачає росії дрони.
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02 11 2022 16:12 МЕДІА
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