СПОРТ НОВИНИУкраїнська шахістка Анна Музичук стала чемпіонкою Європи з бліцу та посіла третє місце у рапіді.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Українська шахістка Анна Музичук стала чемпіонкою Європи з бліцу
77 учасниць грали з контролем 3 хвилини на партію з додаванням двох секунд за кожний зроблений хід, починаючи з першого
Фото: ukrinform.com
Жіночий чемпіонат Європи проходив з 30 березня до 1 квітня у Батумі (Грузія), повідомляє Укрінформ.
77 учасниць грали з контролем 3 хвилини на партію з додаванням двох секунд за кожний зроблений хід, починаючи з першого.
У передостанньому раунді Музичук зіграла внічию з киянкою Юлією Осьмак, випередивши її на 1 очко. За два турніри українка зазнала єдиної поразки від учасниці з Іспанії, і здобула перше місце з 10 очками з 14.
Місця з другого по четверте розділили Е. Петц (Німеччинна), М. Сочко (Польща) та А. Матнадзе (Іспанія)- по 9,5 очки.
Нагадаємо, у листопаді українська шахістка Анна Музичук відмовилася їхати на чемпіонат світу в Саудівську Аравію.
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