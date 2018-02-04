77 учасниць грали з контролем 3 хвилини на партію з додаванням двох секунд за кожний зроблений хід, починаючи з першого

Українська шахістка Анна Музичук стала чемпіонкою Європи з бліцу та посіла третє місце у рапіді.

Жіночий чемпіонат Європи проходив з 30 березня до 1 квітня у Батумі (Грузія), повідомляє Укрінформ.

77 учасниць грали з контролем 3 хвилини на партію з додаванням двох секунд за кожний зроблений хід, починаючи з першого.

У передостанньому раунді Музичук зіграла внічию з киянкою Юлією Осьмак, випередивши її на 1 очко. За два турніри українка зазнала єдиної поразки від учасниці з Іспанії, і здобула перше місце з 10 очками з 14.

Місця з другого по четверте розділили Е. Петц (Німеччинна), М. Сочко (Польща) та А. Матнадзе (Іспанія)- по 9,5 очки.

Нагадаємо, у листопаді українська шахістка Анна Музичук відмовилася їхати на чемпіонат світу в Саудівську Аравію.