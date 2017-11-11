Українська шахістка Анна Музичук відмовилася їхати на чемпіонат світу в Саудівську Аравію
"Міжнародна шахова федерація анонсувала світовий чемпіонат з рапіду і бліцу, який відбудеться в кінці року в Саудівській Аравії. Спочатку Іран, тепер – Саудівська Аравія... Цікаво, де організують наступний жіночий чемпіонат світу з шахів. Незважаючи на рекордний призовий фонд, я не збираюся грати в Ріяді, що означає втрату двох чемпіонських титулів. Ризикувати життям і носити весь час абайю? Все має свої межі і хусток в Ірані було більше ніж достатньо", – повідомила Музичук.
Нагадаємо, Анна Музичук є володаркою титулу чемпіонки світу зі швидких (рапіду) і блискавичних (бліцу) шахів, який вона завоювала в кінці 2016 року у місті Доха (Катар).
У лютому-березні 2017 року вона брала участь в чемпіонаті світу з шахів серед жінок в Ірані, де стала срібним призером, поступившись у фіналі китаянці Тань Чжун. Протягом всього турніру Музичук довелося скрізь носити хустку.
У неділю, 22 жовтня, Музичук виграла чемпіонат Європи зі швидких шахів.
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