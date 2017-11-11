Реєстрація Вхід
RSS
СПОРТ НОВИНИ

Українська шахістка Анна Музичук відмовилася їхати на чемпіонат світу в Саудівську Аравію

Причина відмови – місцеві традиції
Українська шахістка Анна Музичук не поїде на чемпіонат світу з шахів через місце його проведення та місцеві традиції.
Українська шахістка Анна Музичук відмовилася їхати на чемпіонат світу в Саудівську Аравію Фото: ukrinform.com

"Міжнародна шахова федерація анонсувала світовий чемпіонат з рапіду і бліцу, який відбудеться в кінці року в Саудівській Аравії. Спочатку Іран, тепер – Саудівська Аравія... Цікаво, де організують наступний жіночий чемпіонат світу з шахів. Незважаючи на рекордний призовий фонд, я не збираюся грати в Ріяді, що означає втрату двох чемпіонських титулів. Ризикувати життям і носити весь час абайю? Все має свої межі і хусток в Ірані було більше ніж достатньо", – повідомила Музичук.

Нагадаємо, Анна Музичук є володаркою титулу чемпіонки світу зі швидких (рапіду) і блискавичних (бліцу) шахів, який вона завоювала в кінці 2016 року у місті Доха (Катар).

У лютому-березні 2017 року вона брала участь в чемпіонаті світу з шахів серед жінок в Ірані, де стала срібним призером, поступившись у фіналі китаянці Тань Чжун. Протягом всього турніру Музичук довелося скрізь носити хустку.

У неділю, 22 жовтня, Музичук виграла чемпіонат Європи зі швидких шахів.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

11 11 2017 20:00
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
"I can

"I can't stop": хто змусив легендарного Володимира Кличка зупинитися

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.