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Українська школярка увійшла в п'ятірку лідерів на конкурсі науковців в Лос-Анджелесі

Десятикласниця Валерія Тищенко посіла 4 місце на конкурсі Intel ISEF
Десятикласниця з Херсонщини Валерія Тищенко посіла четверте місце на престижному міжнародному конкурсі серед молодих науковців Intel International Science and Engineering Fair (Intel ISEF), що відбувся у Лос-Анджелесі.
Українська школярка увійшла в п Фото: mon.gov.ua

Українка представила проект "Виробництво електроенергії за допомогою хвиль на поверхні води".

Валерія Тищенко є ученицею Херсонського фізико-технічного ліцею Херсонської міської ради при Херсонському національному технічному університеті та Дніпропетровському національному університеті, - повідомляє Міністерство освіти та науки України.

Intel ISEF – всесвітній конкурс наукових та інженерних досягнень школярів (13-18 років), який координується некомерційною організацією Society for Science and the Public.

У змаганнях щорічно бере участь більше 1700 учасників з більш ніж 75 країн світу. Понад два десятки Нобелівських лауреатів і два лауреати медалі Філдса свого часу були переможцями цього конкурсу.

Нагадаємо, команда dcua з КПІ ім. Ігоря Сікорського у 2016 році визнана кращою з 12 тис. команд "білих" хакерів з усього світу за результатами рейтингу CTFtime.

 
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31 05 2017 11:05
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