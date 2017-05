Українська школярка увійшла в п'ятірку лідерів на конкурсі науковців в Лос-Анджелесі

Десятикласниця з Херсонщини Валерія Тищенко посіла четверте місце на престижному міжнародному конкурсі серед молодих науковців Intel International Science and Engineering Fair (Intel ISEF), що відбувся у Лос-Анджелесі.

Українка представила проект "Виробництво електроенергії за допомогою хвиль на поверхні води".

Валерія Тищенко є ученицею Херсонського фізико-технічного ліцею Херсонської міської ради при Херсонському національному технічному університеті та Дніпропетровському національному університеті, - повідомляє Міністерство освіти та науки України.

Intel ISEF – всесвітній конкурс наукових та інженерних досягнень школярів (13-18 років), який координується некомерційною організацією Society for Science and the Public.

У змаганнях щорічно бере участь більше 1700 учасників з більш ніж 75 країн світу. Понад два десятки Нобелівських лауреатів і два лауреати медалі Філдса свого часу були переможцями цього конкурсу.

