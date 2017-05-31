Українська школярка увійшла в п'ятірку лідерів на конкурсі науковців в Лос-Анджелесі
Українка представила проект "Виробництво електроенергії за допомогою хвиль на поверхні води".
Валерія Тищенко є ученицею Херсонського фізико-технічного ліцею Херсонської міської ради при Херсонському національному технічному університеті та Дніпропетровському національному університеті, - повідомляє Міністерство освіти та науки України.
Intel ISEF – всесвітній конкурс наукових та інженерних досягнень школярів (13-18 років), який координується некомерційною організацією Society for Science and the Public.
У змаганнях щорічно бере участь більше 1700 учасників з більш ніж 75 країн світу. Понад два десятки Нобелівських лауреатів і два лауреати медалі Філдса свого часу були переможцями цього конкурсу.
Нагадаємо, команда dcua з КПІ ім. Ігоря Сікорського у 2016 році визнана кращою з 12 тис. команд "білих" хакерів з усього світу за результатами рейтингу CTFtime.
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