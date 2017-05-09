Українська соціальна мережа Ukrainians припинила своє існування

Розробка української соціальної мережі Ukrainians припинилася.

Про це у понеділок, 4 вересня, заявила співзасновниця проекту Олександра Струмчинська.

"Мене поставили перед фактом, що розробка української соціальної мережі припиняється. Мені дуже шкода. І я відверто прошу вибачення і дякую усім користувачам, які разом зі мною щиро вірили в реалізацію та успіх цього проекту", – заявила Олександра Струмчанська.

На своїй сторінці у Facebook вона опублікувала відео, в якому пояснила, що розробники відмовилися доробляти соцмережу та передавати її комусь іншому.

"Ситуація така: мого голосу недостатньо, щоб самостійно продовжувати реалізацію проекту – керівництво компанії розробників (співзасновники мережі) відмовились не лише від самостійної розробки, але й від можливості її передачі будь-якій іншій стороні, яка б змогла допомогти мені виконати вам обіцяне", – додала Олександра Струмчанська.

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Водночас вона не уточнила причин такого рішення. Зазначимо, що зараз в соцмережі Ukrainians зареєстровано понад 396 тис. користувачів. Проіснувала вона фактично три місяці.

Про створення соцмережі Ukrainians стало відомо після того, як президент України Петро Порошенко указом від 15 травня ввів в дію рішення РНБО про блокування російських соцмереж. Після цього команда з 30 програмістів із канадської IT-компанії StartupSoft заявила, що готова створити соцмережу Ukrainians, якщо отримає достатньо кількість підписів.

На початку червня розробники представили першу версію соцмережі, а через п'ять днів після запуску в ній зареєструвалося більше 100 тис. користувачів. За три місяці існування у ній стали доступними пошук друзів, обмін приватними повідомленням та можливість ділитися новинами.