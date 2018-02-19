Українська співачка Приходько заявила, що її обманом використали в агітаційному ролику Порошенка

Українська співачка Анастасія Приходько стверджує, що ролик за її участі без згоди використали в передвиборчій кампанії президента Порошенка.

Вона стверджує, що у мережі опублікували агітаційний ролик під назвою "Йдемо вперед. Петро Порошенко". Там співачка говорить такі рядки: "Розвиваємо український простір, українську культуру, слухаймо українське — це модно".

Приходько пояснила — організатори запевняли, що цей ролик знімають як соціальний, на підтримку і розвиток культури в Україні.

"Мені подзвонив Євген Нищук (міністр культури України, — ред.), який запропонував мені взяти участь в соціальному проекті. Моє ім'я використовували у своїх політичних іграх. Я не маю ніякого стосунку до передвиборчої кампанії Петра Порошенка", — зазначила Приходько.

У Міністерстві культури відповіли, що розмова з Приходько була лише про соціальний ролик. Далі переговори велися продюсерами ролику та продюсером співачки Денисом Путинцевим. За словами Нищука, останній був поінформований щодо змісту зйомок.

Наразі відеоролик відсутній на Youtube.

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