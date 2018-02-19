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Українська співачка Приходько заявила, що її обманом використали в агітаційному ролику Порошенка

Наразі відеоролик відсутній на Youtube
Українська співачка Анастасія Приходько стверджує, що ролик за її участі без згоди використали в передвиборчій кампанії президента Порошенка.
Українська співачка Приходько заявила, що її обманом використали в агітаційному ролику Порошенка Фото: Анастасия Приходько/facebook.com

Вона стверджує, що у мережі опублікували агітаційний ролик під назвою "Йдемо вперед. Петро Порошенко". Там співачка говорить такі рядки: "Розвиваємо український простір, українську культуру, слухаймо українське — це модно".

Приходько пояснила — організатори запевняли, що цей ролик знімають як соціальний, на підтримку і розвиток культури в Україні.

"Мені подзвонив Євген Нищук (міністр культури України, — ред.), який запропонував мені взяти участь в соціальному проекті. Моє ім'я використовували у своїх політичних іграх. Я не маю ніякого стосунку до передвиборчої кампанії Петра Порошенка", — зазначила Приходько.

У Міністерстві культури відповіли, що розмова з Приходько була лише про соціальний ролик. Далі переговори велися продюсерами ролику та продюсером співачки Денисом Путинцевим. За словами Нищука, останній був поінформований щодо змісту зйомок.

Наразі відеоролик відсутній на Youtube.

Нагадаємо, Київська міська рада заборонила політичну агітацію у столичних школах.

 

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19 02 2018 14:20
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