Українська тенісистка Бондаренко стала чемпіонкою турніру WTA в Узбекистані

Бондаренко вдруге в кар'єрі і вперше з 2008 року зіграла у фіналі турніру WTA

Українська тенісистка Катерина Бондаренко після тривалої паузи зуміла виграти престижний турнір, завоювавши титул на турнірі WTA в Ташкенті.

Суперницею Бондаренко у фіналі стала угорка Тімеа Бабош, що отримала другий номер посіву. Тенісистки зустрічалися двічі в сезоні 2015 року - обидва рази в кваліфікації. У Бельгії сильнішою виявилася Катерина, а в Мексиці Тімея взяла реванш.

Матч почався у завзятій боротьбі - обидві тенісистки заробили брейкпоінт, але не реалізували свої шанси на брейк. За рахунку 3:3 українка таки зуміла оформити брейк, а в десятому геймі Бондаренко подавала на партію і з другої спроби вийшла вперед. Про це повідомляє Sport Arena.

У другому сеті Катерина стрімко пішла у відрив з двома брейками (3:0), після чого Бабоша взяла гейм на подачі суперниці, але потім знову поступилася (1:4). Катерина заробила матчбол за рахунку 5:3, але не зуміла його реалізувати. Угорка захистила гейм (4:5), а українка в результаті досягла свого, віддавши опонентці тільки очко у вирішальних розіграшах. 6:4, 6:4 – на користь Бондаренко.

Бондаренко вдруге в кар'єрі і вперше з 2008 року зіграла у фіналі турніру WTA. У червні 2008 року українка відсвяткувала перемогу на трав'яному турнірі в Бірмінгемі, обігравши в трьох сетах Яніну Вікмайєр. Тоді Катерина дебютувала в статусі чемпіонки на рівні WTA, а перемога в Ташкенті принесла їй другий одиночний титул в кар'єрі на такому рівні.

Цей успіх дозволить Катерині повернутися в топ-100 світового рейтингу і стати 86-ю ракеткою планети. Чемпіонство Бондаренко в Ташкенті стало для України вже восьмим в поточному сезоні на турнірах WTA і ATP. На рахунку Еліни Світоліної п'ять титулів в п'яти фіналах (Тайбей, Дубай, Стамбул, Рим і Торонто), Леся Цуренко виграла свій єдиний фінал в Акапулько, а Олександр Долгополов підкорив Буенос-Айрес.

Як повідомляв iPress.ua, 24 вересня український тенісист Ілля Марченко переграв француза Стефана Робера з рахунком 7-6 (2), 6-0 у фіналі турніру категорії "челленджер" в турецькому Ізмірі.