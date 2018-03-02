Українська тенісистка Костюк стала чемпіонкою турніру в Австралії
У фінальному протистоянні 15-річна киянка за 1 годину 8 хвилин здобула упевнену перемогу над 25-річною швейцаркою Вікторією Голубич - 6:4, 6:3, повідомляє "Укрінформ".
Титул в Берні став для Костюк другим на професійному рівні в її кар'єрі. Торік Марта стала наймолодшою нашою тенісисткою, яка коли-небудь перемагала на турнірі ITF, вигравши титул на 25-тисячнику в угорському Дунакесі.
Перемога на турнірі в Австралії дозволить Костюк наступного понеділка знову встановити особистий рекорд у світовому рейтингу, ставши наймолодшою тенісисткою в Топ-200. Завдяки цьому Марта зможе вже безпосередньо потрапити до кваліфікації турнірів серії Великого Шолома.
Нагадаємо, Марта Костюк стала відкриттям нещодавнього Australian Open, де дійшла до 1/16 фіналу. Таким чином Костюк повторила досягнення знаменитої Мартіни Хіггінс 22 роки тому.
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