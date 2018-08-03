Реєстрація Вхід
RSS
НОВИНИ

Українська тенісистка Костюк обіграла 320-у ракетку світу

Матч тривав трохи менше години
15-річна українська тенісистка Марта Костюк обіграла 320-у ракетку світу китаянку Фан-Йін Сюн у другому колі турніру ITF в Чжухаї (Китай) - 6:1, 6:2.
Українська тенісистка Костюк обіграла 320-у ракетку світу Фото: facebook.com/olympicua

Про це повідомляє Тribuna.com.

Матч тривав трохи менше години.

У чвертьфіналі Костюк зіграє з переможницею пари Паоліні - Якупович.

Нагадаємо, на початку лютого Марта Костюк піднялася на 58 рядків у рейтингу Жіночої тенісної асоціації (WTA) і стала 185-ю ракеткою світу.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

08 03 2018 17:19
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
"Просто не звертай уваги": Що чекає людину, яка наважилась лікувати депресію в Україні

"Просто не звертай уваги": Що чекає людину, яка наважилась лікувати депресію в Україні

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.