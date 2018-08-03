НОВИНИ15-річна українська тенісистка Марта Костюк обіграла 320-у ракетку світу китаянку Фан-Йін Сюн у другому колі турніру ITF в Чжухаї (Китай) - 6:1, 6:2.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Українська тенісистка Костюк обіграла 320-у ракетку світу
Матч тривав трохи менше години
Фото: facebook.com/olympicua
Про це повідомляє Тribuna.com.
Матч тривав трохи менше години.
У чвертьфіналі Костюк зіграє з переможницею пари Паоліні - Якупович.
Нагадаємо, на початку лютого Марта Костюк піднялася на 58 рядків у рейтингу Жіночої тенісної асоціації (WTA) і стала 185-ю ракеткою світу.
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08 03 2018 17:19 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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