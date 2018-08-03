Українська тенісистка Костюк обіграла 320-у ракетку світу Матч тривав трохи менше години

15-річна українська тенісистка Марта Костюк обіграла 320-у ракетку світу китаянку Фан-Йін Сюн у другому колі турніру ITF в Чжухаї (Китай) - 6:1, 6:2.

Фото: facebook.com/olympicua

Про це повідомляє Тribuna.com. Матч тривав трохи менше години. У чвертьфіналі Костюк зіграє з переможницею пари Паоліні - Якупович. Нагадаємо, на початку лютого Марта Костюк піднялася на 58 рядків у рейтингу Жіночої тенісної асоціації (WTA) і стала 185-ю ракеткою світу.

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