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Українська тенісистка Костюк стала другою в міжнародному рейтингу юніорів

Відрив від першого місця становить лише 40 очок
15-річна українська тенісистка Марта Костюк піднялася в юніорському рейтингу ITF на одну сходинку, зайнявши другу позицію.
Українська тенісистка Костюк стала другою в міжнародному рейтингу юніорів Фото: btu.org.ua

Тепер відрив від першого місця становить лише 40 очок, повідомляє "Большой теннис Украины".

Зазначено, що раніше представницям України вдалося завершити рік в Топ-10 юніорського рейтингу ITF лише чотири рази:

2004: Катерина Бондаренко - друге місце; 2006: Христина Антонійчук - шосте місце; 2010: Еліна Світоліна - друге місце; 2016: Даяна Ястремська - восьме місце.

Для того, щоб обігнати американку Вітні Осігве і стати першою українкою, яка завершила рік на верхньому рядку рейтингу, Костюк необхідно дійти мінімум до фіналу одного з турнірів вищої категорії в Мексиці (Abierto Juvenil Mexicano) або США (Orange Bowl) або ж виграти титул на турнірі першої категорії в Мексиці (Yucatan Cup) чи США (Eddie Herr). У той самий час потрібно сподіватися на поганий виступ Осігве.

Видання зазначає, що Костюк немає в заявкових списках усіх зазначених змагань, на відміну від Осігве, яка заявилася на обидва домашні турніри.

Нагадаємо, що українська тенісистка Марта Костюк виграла турнір ITF Junior Masters, який пройшов у Китаї. У фіналі вона обіграла словенку Кайю Юван з рахунком 6:4, 6:3.

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01 11 2017 21:32
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