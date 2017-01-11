Українська тенісистка Костюк стала другою в міжнародному рейтингу юніорів
Тепер відрив від першого місця становить лише 40 очок, повідомляє "Большой теннис Украины".
Зазначено, що раніше представницям України вдалося завершити рік в Топ-10 юніорського рейтингу ITF лише чотири рази:
2004: Катерина Бондаренко - друге місце; 2006: Христина Антонійчук - шосте місце; 2010: Еліна Світоліна - друге місце; 2016: Даяна Ястремська - восьме місце.
Для того, щоб обігнати американку Вітні Осігве і стати першою українкою, яка завершила рік на верхньому рядку рейтингу, Костюк необхідно дійти мінімум до фіналу одного з турнірів вищої категорії в Мексиці (Abierto Juvenil Mexicano) або США (Orange Bowl) або ж виграти титул на турнірі першої категорії в Мексиці (Yucatan Cup) чи США (Eddie Herr). У той самий час потрібно сподіватися на поганий виступ Осігве.
Видання зазначає, що Костюк немає в заявкових списках усіх зазначених змагань, на відміну від Осігве, яка заявилася на обидва домашні турніри.
Нагадаємо, що українська тенісистка Марта Костюк виграла турнір ITF Junior Masters, який пройшов у Китаї. У фіналі вона обіграла словенку Кайю Юван з рахунком 6:4, 6:3.
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