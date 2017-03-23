Українська тенісистка Костюк здобула другу перемогу на турнірі ITF 14-річна киянка обіграла турецьку тенісистку Зейнеп Сене Саріолан з результатом 2:0

Українська тенісистка Марта Костюк здобула свою другу перемогу на професійному турнірі ITF у турецькій Антальї.

Фото: facebook.com/olympicua

У матчі 2-го раунду 14-річна киянка обіграла турецьку тенісистку Зейнеп Сене Саріолан з результатом 2:0 (6:2; 6:1), - повідомляє Національний олімпійський комітет України. Наступною суперницею українки стане "сьома" ракетка турніру Олена Шиміч з Боснії і Герцеговини. Напередодні повідомлялося, що Костюк здобула першу перемогу в основній сітці професійного турніру ITF. У стартовому раунді змагань українка обіграла спортсменку з Грузії — Софію Шапатаву — з рахунком 2:0. Нагадаємо, Українка Еліна Світоліна стала найкращою тенісисткою WTA за підсумками лютого 2017 року.

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