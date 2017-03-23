СПОРТ НОВИНИУкраїнська тенісистка Марта Костюк здобула свою другу перемогу на професійному турнірі ITF у турецькій Антальї.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Українська тенісистка Костюк здобула другу перемогу на турнірі ITF
14-річна киянка обіграла турецьку тенісистку Зейнеп Сене Саріолан з результатом 2:0
Фото: facebook.com/olympicua
У матчі 2-го раунду 14-річна киянка обіграла турецьку тенісистку Зейнеп Сене Саріолан з результатом 2:0 (6:2; 6:1), - повідомляє Національний олімпійський комітет України.
Наступною суперницею українки стане "сьома" ракетка турніру Олена Шиміч з Боснії і Герцеговини.
Напередодні повідомлялося, що Костюк здобула першу перемогу в основній сітці професійного турніру ITF. У стартовому раунді змагань українка обіграла спортсменку з Грузії — Софію Шапатаву — з рахунком 2:0.
Нагадаємо, Українка Еліна Світоліна стала найкращою тенісисткою WTA за підсумками лютого 2017 року.
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