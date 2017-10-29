Українка тенісистка Марта Костюк виграла юніорський Підсумковий турнір

Українська тенісистка Марта Костюк виграла турнір ITF Junior Masters, який пройшов у Китаї. У фіналі вона обіграла словенку Кайю Юван з рахунком 6:4, 6:3.

Під час турніру в Китаї 15-річна киянка, яка є наймолодшою учасницею цього року, провела п'ять матчів, не програвши жодного сету своїм суперницям, - повідомляє профільне видання "Великий теніс України".

"Мені сподобалося в Китаї. Я подружилася з багатьма гравцями, з якими раніше навіть не спілкувалася і не віталася, але тут ми стали друзями. Це весело і сумно водночас, тому що цей турнір, напевно, останній для мене на юніорському рівні, і я більше не побачу їх. Може, я зустрінуся з ними в майбутньому, але це, швидше за все, буде через пару років. Я буду сумувати за ними. На яке місце я поставлю виграний титул? Думаю, на третє. На першому - перемога на 25-тисячнику ... Хоча ні. Я досі вибираю між ним і перемогою на Australian Open, а на третьому ITF Junior Masters", - сказала українка в післяматчевому інтерв'ю.

В цьому році за час виступів на юніорському рівні Марта Костюк виграла одиночний титул на Australian Open, завоювала срібну медаль на чемпіонаті Європи в одиночному розряді і золоту в парному, а також стала переможницею Відкритого чемпіонату США в парі.

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Нагадаємо, що у вересні Світоліна піднялася на рекордне третє місце рейтингу Жіночої тенісної асоціації (WTA).

Вже у жовтні Еліна могла очолити рейтинг, однак втратила шанс стати першою ракеткою світу, програвши в чвертьфіналі турніру WTA категорії Premier Mandatory у Пекіні француженці Каролін Гарсія.