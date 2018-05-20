СПОРТ НОВИНИУкраїнська тенісистка Еліна Світоліна перемогла першу ракетку світу - румунку Сімону Халеп - у фіналі турніру WTA у Римі.
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Світоліна перемогла першу ракетку світу у фіналі турніру WTA у Римі, - ФОТО, ВІДЕО
Українка здобула перемогу з рахунком 6: 0, 6: 4
Фото: reuters.com
У фінальному поєдинку українка виявилася сильнішою за румунку Сімону Халеп, яка очолює рейтинг WTA.
Фото: reuters.com
Фото: reuters.com
Фото: reuters.com
Фото: reuters.com
Світоліна здобула третій титул WTA в сезоні і виграла восьмий фінал поспіль (Тайбей, Дубай, Стамбул, Рим, Торонто - в 2017 і Брісбен і Дубай вже в 2018), повідомляє WTA у Twitter.
Нагадаємо, на ґрунтовому турнірі Porsche Tennis Grand Prix - Premier в Штутгарті з призовим фондом 776 тис. євро перша ракетка України Еліна Світоліна в 1/8 фіналу зустрічалася з чеською тенісисткою Маркетою Вондрушовою.
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