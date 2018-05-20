Світоліна перемогла першу ракетку світу у фіналі турніру WTA у Римі, - ФОТО, ВІДЕО

Українська тенісистка Еліна Світоліна перемогла першу ракетку світу - румунку Сімону Халеп - у фіналі турніру WTA у Римі.

У фінальному поєдинку українка виявилася сильнішою за румунку Сімону Халеп, яка очолює рейтинг WTA.



Фото: reuters.com



Фото: reuters.com





Фото: reuters.com





Фото: reuters.com





Світоліна здобула третій титул WTA в сезоні і виграла восьмий фінал поспіль (Тайбей, Дубай, Стамбул, Рим, Торонто - в 2017 і Брісбен і Дубай вже в 2018), повідомляє WTA у Twitter.

Нагадаємо, на ґрунтовому турнірі Porsche Tennis Grand Prix - Premier в Штутгарті з призовим фондом 776 тис. євро перша ракетка України Еліна Світоліна в 1/8 фіналу зустрічалася з чеською тенісисткою Маркетою Вондрушовою.