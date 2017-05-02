Реєстрація Вхід
RSS
СПОРТ НОВИНИ

Українська тенісистка Світоліна виграла турнір WTA у Тайбеї, - ФОТО +ВІДЕО

Це п'ятий титул, який Світоліна завоювала на турнірах WTA в одиночному розряді
Перша ракетка України Еліна Світоліна стала чемпіонкою 250-тисячника Taiwan Open в Тайбеї.
Українська тенісистка Світоліна виграла турнір WTA у Тайбеї, - ФОТО +ВІДЕО Фото:wtatennis.com

У вирішальному матчі Свіоліна зустрічалася з китаянкою Шуай Пен,- повідомляє Women's Tennis Association.

 

"Дякую, цей тиждень був неперевершеним. Планую повернутися сюди наступного року і захистити свій титул!", — сказала українська тенісистка.
Фото:twitter.com/ElinaSvitolina

За свій п'ятий титул в кар'єрі Світоліна отримає приз 43 тис. доларів і 280 рейтингових очок.

Раніше iPress.ua повідомляв, що на турнірі WTA в австралійському Брісбені українка Еліна Світоліна виграла в олімпійської чемпіонки Моніки Пуїг з Пуерто-Ріко.

У серпні Світоліна вийшла у чвертьфінал жіночого тенісного турніру на ОІ в Ріо, здолавши першу ракетку світу американку Серену Вільямс.
Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

05 02 2017 12:55
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Гордість-2016: найбільші досягнення України на спортивній арені

Гордість-2016: найбільші досягнення України на спортивній арені

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.


TrendStat