Українська тенісистка Світоліна виграла турнір WTA у Тайбеї, - ФОТО +ВІДЕО

Це п'ятий титул, який Світоліна завоювала на турнірах WTA в одиночному розряді

Перша ракетка України Еліна Світоліна стала чемпіонкою 250-тисячника Taiwan Open в Тайбеї.

У вирішальному матчі Свіоліна зустрічалася з китаянкою Шуай Пен,- повідомляє Women's Tennis Association.

"Дякую, цей тиждень був неперевершеним. Планую повернутися сюди наступного року і захистити свій титул!", — сказала українська тенісистка.

Фото:twitter.com/ElinaSvitolina

За свій п'ятий титул в кар'єрі Світоліна отримає приз 43 тис. доларів і 280 рейтингових очок.

Раніше iPress.ua повідомляв, що на турнірі WTA в австралійському Брісбені українка Еліна Світоліна виграла в олімпійської чемпіонки Моніки Пуїг з Пуерто-Ріко.