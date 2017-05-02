СПОРТ НОВИНИПерша ракетка України Еліна Світоліна стала чемпіонкою 250-тисячника Taiwan Open в Тайбеї.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Українська тенісистка Світоліна виграла турнір WTA у Тайбеї, - ФОТО +ВІДЕО
Це п'ятий титул, який Світоліна завоювала на турнірах WTA в одиночному розряді
Фото:wtatennis.com
У вирішальному матчі Свіоліна зустрічалася з китаянкою Шуай Пен,- повідомляє Women's Tennis Association.
Top Seed @ElinaSvitolina captures @WTA_Taiwan_Open title!— WTA (@WTA) 5 февраля 2017 г.
Defeats Shuai 6-3, 6-2! pic.twitter.com/4x20X1H1QR
"Дякую, цей тиждень був неперевершеним. Планую повернутися сюди наступного року і захистити свій титул!", — сказала українська тенісистка.
Фото:twitter.com/ElinaSvitolina
За свій п'ятий титул в кар'єрі Світоліна отримає приз 43 тис. доларів і 280 рейтингових очок.
Раніше iPress.ua повідомляв, що на турнірі WTA в австралійському Брісбені українка Еліна Світоліна виграла в олімпійської чемпіонки Моніки Пуїг з Пуерто-Ріко.
У серпні Світоліна вийшла у чвертьфінал жіночого тенісного турніру на ОІ в Ріо, здолавши першу ракетку світу американку Серену Вільямс.
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05 02 2017 12:55 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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