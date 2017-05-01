Українська тенісистка Світоліна здолала першу ракетку світу Кербер Анжелік Кербер поступилася в трьох сетах

22-річна українська тенісистка Еліна Світоліна (14-та в рейтингу WTA) переграла першу ракетку світу німкеню Анжелік Кербер у чвертьфіналі турніру в Брісбені.

Еліна Світоліна. Фото: sport-express.ua.

Матч завершився з рахунком 6:4, 3:6, 6:3. Про це повідомляє LB.ua. У півфіналі турніру Світоліна поміряється силами з чешкою Кароліною Плішковою (шоста в світі). Нагадаємо, на турнірі WTA в австралійському Брісбені українка Еліна Світоліна виграла в олімпійської чемпіонки Моніки Пуїг з Пуерто-Ріко. У серпні Світоліна вийшла у чвертьфінал жіночого тенісного турніру на ОІ в Ріо, здолавши першу ракетку світу американку Серену Вільямс.

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