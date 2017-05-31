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Українська тенісистка Цуренко перемогла росіянку на Ролан Гаррос

У третьому раунді турніру Цуренко поміряється силами з латвійкою Оленою Остапенко
Українська тенісистка Леся Цуренко переграла у другому колі Відкритого чемпіонату Франції (Ролан Гаррос) росіянку Катерину Макарову з рахунком 6:2, 6:2.
Українська тенісистка Цуренко перемогла росіянку на Ролан Гаррос Леся Цуренко. Фото: EPA/UPG

Перемога Лесі тягне на сенсацію, адже в першому колі Макарова вибила першу ракетку світу німкеню Анжелік Кербер (6:2, 6:2).

У третьому раунді турніру Цуренко поміряється силами з латвійкою Оленою Остапенко.

Відзначимо, що Ролан Гаррос - один з чотирьох найпрестижніших турнірів у світовому тенісі (турніри Великого шолома). Загальний призовий фонд Ролан Гаррос-2017 становить 36 мільйонів євро.

Перше коло турніру пройшли четверо українців - крім Цуренко, це Еліна Світоліна, Сергій Стаховський і Олександр Долгополов.

Стаховський грає свій матч другого кола сьогодні, Світоліна і Долгополов - завтра.

Нагадаємо, що українська тенісистка Еліна Світоліна стала переможницею турніру Жіночої тенісної асоціації (WTA) серії Premier 5 в Римі (Італія).

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31 05 2017 14:20
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