НОВИНИУкраїнська тенісистка Леся Цуренко обіграла француженку Крістіну Младенович в 1/4 фіналу трав'яного турніру Ricoh Open в Нідерландах.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Українська тенісистка Цуренко пробилася у півфінал трав'яного турніру в Нідерландах
У півфіналі Леся Цуренко зустрінеться з найсильнішою в матчі Анетт Контавейт/Каріна Віттхефт
Леся Цуренко. Фото: EPA/UPG
Українка впоралася з 13-ю ракеткою світу трохи більше ніж за одну годину - 6-3, 6-1. Цуренко відіграла два брейкпойнти (у кінцівці першого сету), а сама виграла чотири гейми на подачі суперниці, інформує "Великий теніс України".
Це вже п'ята перемога Цуренко в очних поєдинках з Младенович з 2009 року і друга цього року.
У півфіналі Леся Цуренко зустрінеться з найсильнішою в матчі Анетт Контавейт/Каріна Віттхефт.
Варто відзначити, що цьогоріч українка вже втретє добирається до 1/2 фіналу - раніше їй вдавалося таке в Хобарті і Акапулько.
Нагадаємо, що раніше Цуренко не змогла вийти в четверте коло Відкритого чемпіонату Франції (Ролан Гаррос).
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16 06 2017 15:57 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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