Українська тенісистка Цуренко пробилася у півфінал трав'яного турніру в Нідерландах

У півфіналі Леся Цуренко зустрінеться з найсильнішою в матчі Анетт Контавейт/Каріна Віттхефт

Українська тенісистка Леся Цуренко обіграла француженку Крістіну Младенович в 1/4 фіналу трав'яного турніру Ricoh Open в Нідерландах.

Українка впоралася з 13-ю ракеткою світу трохи більше ніж за одну годину - 6-3, 6-1. Цуренко відіграла два брейкпойнти (у кінцівці першого сету), а сама виграла чотири гейми на подачі суперниці, інформує "Великий теніс України".

Це вже п'ята перемога Цуренко в очних поєдинках з Младенович з 2009 року і друга цього року.

У півфіналі Леся Цуренко зустрінеться з найсильнішою в матчі Анетт Контавейт/Каріна Віттхефт.

Варто відзначити, що цьогоріч українка вже втретє добирається до 1/2 фіналу - раніше їй вдавалося таке в Хобарті і Акапулько.

Нагадаємо, що раніше Цуренко не змогла вийти в четверте коло Відкритого чемпіонату Франції (Ролан Гаррос).