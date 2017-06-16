Реєстрація Вхід
RSS
НОВИНИ

Українська тенісистка Цуренко пробилася у півфінал трав'яного турніру в Нідерландах

У півфіналі Леся Цуренко зустрінеться з найсильнішою в матчі Анетт Контавейт/Каріна Віттхефт
Українська тенісистка Леся Цуренко обіграла француженку Крістіну Младенович в 1/4 фіналу трав'яного турніру Ricoh Open в Нідерландах.
Українська тенісистка Цуренко пробилася у півфінал трав Леся Цуренко. Фото: EPA/UPG

Українка впоралася з 13-ю ракеткою світу трохи більше ніж за одну годину - 6-3, 6-1. Цуренко відіграла два брейкпойнти (у кінцівці першого сету), а сама виграла чотири гейми на подачі суперниці, інформує "Великий теніс України".

Це вже п'ята перемога Цуренко в очних поєдинках з Младенович з 2009 року і друга цього року.

У півфіналі Леся Цуренко зустрінеться з найсильнішою в матчі Анетт Контавейт/Каріна Віттхефт.

Варто відзначити, що цьогоріч українка вже втретє добирається до 1/2 фіналу - раніше їй вдавалося таке в Хобарті і Акапулько.

Нагадаємо, що раніше Цуренко не змогла вийти в четверте коло Відкритого чемпіонату Франції (Ролан Гаррос).

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

16 06 2017 15:57
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Спалах ботулізму в Україні: як і де лікувати смертельне захворювання

Спалах ботулізму в Україні: як і де лікувати смертельне захворювання

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.