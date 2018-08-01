Українська тенісистка Ястремська очолила світовий рейтинг юніорів

17-річна українка перебуває на 177-му місці у класифікації WTA

Українська тенісистка Даяна Ястремська очолила світовий рейтинг юніорів після виходу минулого тижня у фінал кваліфікації турніру серії WTA Premier у Брісбені.

Про це повідомляє Xsport.

Зараз 17-річна українка перебуває на 177-му місці у класифікації WTA. П'ятьма позиціями нижче розташувалася американка Аманда Анісімова, яка лідирувала до цього тижня.

У першій двадцятці також знаходиться ще одна українка – Марта Костюк (№13). У загальному рейтингу вона 521.

Нагадаємо, що перша ракетка України Еліна Світоліна після перемоги на турнірі в Брісбені минулого тижня повернула собі статус четвертої ракетки світу.