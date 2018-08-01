СПОРТ НОВИНИУкраїнська тенісистка Даяна Ястремська очолила світовий рейтинг юніорів після виходу минулого тижня у фінал кваліфікації турніру серії WTA Premier у Брісбені.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Українська тенісистка Ястремська очолила світовий рейтинг юніорів
17-річна українка перебуває на 177-му місці у класифікації WTA
Фото: btu.org.ua
Про це повідомляє Xsport.
Зараз 17-річна українка перебуває на 177-му місці у класифікації WTA. П'ятьма позиціями нижче розташувалася американка Аманда Анісімова, яка лідирувала до цього тижня.
У першій двадцятці також знаходиться ще одна українка – Марта Костюк (№13). У загальному рейтингу вона 521.
Нагадаємо, що перша ракетка України Еліна Світоліна після перемоги на турнірі в Брісбені минулого тижня повернула собі статус четвертої ракетки світу.
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