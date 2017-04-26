CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУкраїнська тенісистка Анастасія Зарицька прийняла рішення змінити українське громадянство на чеське.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Українська тенісистка змінила громадянство
До 2017 року тенісистка виступала за українську збірну
Фото:sapronov-tennis
"Я досить довго домагалася отримання чеського громадянства. Зараз я рада, що мені вдалося втілити цей задум у життя", – розповіла спортсменка, повідомляє Хsport.ua з посиланням на tenisovysvet.cz.
19-річна спортсменка народилася в Празі, але дитинство провела в Україні. У дев'ять років вона повернулася до Чехії і до 2017 року виступала за українську збірну.
Раніше iPress.ua повідомляв, що спортсмен Олександр Бондар, який змінив українське громадянство на російське, заявив, що отримав дозвіл виступати за збірну Росії на чемпіонаті світу.
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