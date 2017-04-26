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Українська тенісистка змінила громадянство

До 2017 року тенісистка виступала за українську збірну
Українська тенісистка Анастасія Зарицька прийняла рішення змінити українське громадянство на чеське.
Українська тенісистка змінила громадянство Фото:sapronov-tennis

"Я досить довго домагалася отримання чеського громадянства. Зараз я рада, що мені вдалося втілити цей задум у життя", – розповіла спортсменка, повідомляє Хsport.ua з посиланням на tenisovysvet.cz.

19-річна спортсменка народилася в Празі, але дитинство провела в Україні. У дев'ять років вона повернулася до Чехії і до 2017 року виступала за українську збірну.

Раніше iPress.ua повідомляв, що спортсмен Олександр Бондар, який змінив українське громадянство на російське, заявив, що отримав дозвіл виступати за збірну Росії на чемпіонаті світу.

 
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26 04 2017 08:19
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