Українська влада не може підтвердити чи спростувати загибель колаборанта стремоусова

Але колаборанти обов’язково постануть перед судом: хтось перед українським, а хтось перед Божим.

Наразі в української влади немає підтвердження, що інформація про загибель херсонського колаборанта стремоусова є достовірною.

Про це повідомив перший заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський у Facebook.

"Стосовно інформації, яка розповсюджується окупантами і російськими джерелами інформації щодо загибелі в ДТП колаборанта кирила стремоусова. Поки що не можемо ані підтвердити, ані спростувати інформацію. Це може відповідати дійсності, а може бути інсценуванням", – написав Соболевський.

Своєю чергою, в ОВА також не можуть підтвердити або спростувати цю інформацію. Про це написав у Facebook начальник Херсонської ОВА Ярослав Янушевич. Він підкреслив, що колаборанти обов’язково постануть перед судом: хтось перед українським, а хтось перед Божим.

"Скажу одне – нас не цікавить ані життя, ані смерть колаборантів", – зазначив начальник ОВА.