НОВИНИАле колаборанти обов’язково постануть перед судом: хтось перед українським, а хтось перед Божим.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Українська влада не може підтвердити чи спростувати загибель колаборанта стремоусова
Фото з вільного доступу
Наразі в української влади немає підтвердження, що інформація про загибель херсонського колаборанта стремоусова є достовірною.
Про це повідомив перший заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський у Facebook.
"Стосовно інформації, яка розповсюджується окупантами і російськими джерелами інформації щодо загибелі в ДТП колаборанта кирила стремоусова. Поки що не можемо ані підтвердити, ані спростувати інформацію. Це може відповідати дійсності, а може бути інсценуванням", – написав Соболевський.
Своєю чергою, в ОВА також не можуть підтвердити або спростувати цю інформацію. Про це написав у Facebook начальник Херсонської ОВА Ярослав Янушевич. Він підкреслив, що колаборанти обов’язково постануть перед судом: хтось перед українським, а хтось перед Божим.
"Скажу одне – нас не цікавить ані життя, ані смерть колаборантів", – зазначив начальник ОВА.
Раніше окупанти повідомили про смерть одного із так званих ватажків окупаційної "адміністрації" Херсона кирила стремоусова
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09 11 2022 18:08 МЕДІА
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