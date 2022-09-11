RSS
НОВИНИ

Українська влада не може підтвердити чи спростувати загибель колаборанта стремоусова

Ольга
Матарикіна
Але колаборанти обов’язково постануть перед судом: хтось перед українським, а хтось перед Божим.
Українська влада не може підтвердити чи спростувати загибель колаборанта стремоусова Фото з вільного доступу
Наразі в української влади немає підтвердження, що інформація про загибель херсонського колаборанта стремоусова є достовірною.
 
Про це повідомив перший заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський у Facebook.
 
"Стосовно інформації, яка розповсюджується окупантами і російськими джерелами інформації щодо загибелі в ДТП колаборанта кирила стремоусова. Поки що не можемо ані підтвердити, ані спростувати інформацію. Це може відповідати дійсності, а може бути інсценуванням", – написав Соболевський.
 
Своєю чергою, в ОВА також не можуть підтвердити або спростувати цю інформацію. Про це написав у Facebook начальник Херсонської ОВА Ярослав Янушевич. Він підкреслив, що колаборанти обов’язково постануть перед судом: хтось перед українським, а хтось перед Божим.
 
"Скажу одне – нас не цікавить ані життя, ані смерть колаборантів", – зазначив начальник ОВА.
 
 
Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

09 11 2022 18:08
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
СТАТТІ
Війна за мізки. Як і чому відключення електрики стали черговим плацдармом для російського ІПСО

Війна за мізки. Як і чому відключення електрики стали черговим плацдармом для російського ІПСО

Запізніла націоналізація гігантів. Чи почнуть нарешті ховати за кордоном від російських та іранських ракет українську індустрію

Запізніла націоналізація гігантів. Чи почнуть нарешті ховати за кордоном від російських та іранських ракет українську індустрію

Зараз не час для переговорів з путіним. Натомість Захід має подвоїти допомогу Україні – американські аналітики

Зараз не час для переговорів з путіним. Натомість Захід має подвоїти допомогу Україні – американські аналітики

Помилка МіГ-23, продаж технологій та путін. Як СРСР та росія втратили авіапромисловість – Том Купер

Помилка МіГ-23, продаж технологій та путін. Як СРСР та росія втратили авіапромисловість – Том Купер

Найкращі моделі жіночих черевиків на осінь від miraton.ua

Найкращі моделі жіночих черевиків на осінь від miraton.ua

росіяни не демонструють першокласної системи підготовки. Це стане вирішальним на полі бою – Мік Раян

росіяни не демонструють першокласної системи підготовки. Це стане вирішальним на полі бою – Мік Раян

Чи відверне російська міна Папу Франциска від сокири Раскольникова. Три причини, чому голова католицької церкви вкотре образив українців

Чи відверне російська міна Папу Франциска від сокири Раскольникова. Три причини, чому голова католицької церкви вкотре образив українців

За час роботи в КДБ, путін навчився брехати і мислити як терорист. Тож він залякує та маніпулює – ексрозвідники США

За час роботи в КДБ, путін навчився брехати і мислити як терорист. Тож він залякує та маніпулює – ексрозвідники США

Норвегія взялася за бізнес-династію Якуніних. Вплив цього путінського клану на Україну приховується ретельніше інших

Норвегія взялася за бізнес-династію Якуніних. Вплив цього путінського клану на Україну приховується ретельніше інших

Херсонський напрямок. Долю війни вирішує здатність країни виробляти чи отримувати озброєння – Філліпс О’Брайен

Херсонський напрямок. Долю війни вирішує здатність країни виробляти чи отримувати озброєння – Філліпс О’Брайен

Фігури різного польоту. Рабіновича і Васильковського позбавили депутатських мандатів, а Медведчука і Деркача ні

Фігури різного польоту. Рабіновича і Васильковського позбавили депутатських мандатів, а Медведчука і Деркача ні

Підхід Байдена до України називається "пройти між крапельками". Але дайте допомогу Україні – ексспівробітник ЦРУ

Підхід Байдена до України називається "пройти між крапельками". Але дайте допомогу Україні – ексспівробітник ЦРУ

Найуспішніший та скандальний нестримний форвад із топ-100. До 70-річчя Олега Блохіна

Найуспішніший та скандальний нестримний форвад із топ-100. До 70-річчя Олега Блохіна

Повітряна війна росії з Україною. російські літаки падають бо …путін – Том Купер

Повітряна війна росії з Україною. російські літаки падають бо …путін – Том Купер

Трамп, Манафорт та вторгнення в Україну: як вони пов’язані. Репортаж-розслідування від New York Times – частина 2

Трамп, Манафорт та вторгнення в Україну: як вони пов’язані. Репортаж-розслідування від New York Times – частина 2

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.