Українська збірна поступилася Польщі на чемпіонаті світу з хокею в Києві Наступний матч українці проведуть 25 квітня проти команди Австрії

Національна збірна України зазнала другої поспіль поразки на чемпіонаті світу з хокею у дивізіоні IА, який проходить у Києві.

Фото: ukrinform.com

Заключний матч другого ігрового дня світової першості у столичному Палаці спорту завершився з рахунком 2:1 (1:0, 0:1, 1:0) на користь поляків, повідомляє Укрінформ. Наступний матч українці проведуть 25 квітня проти команди Австрії. Турнірне становище: Республіка Корея – 6 очок (після 2-х ігор), Угорщина – 3 (1), Польща – 3 (2), Казахстан – 3 (2), Австрія – 0 (1), Україна – 0 (2). Нагадаємо, збірна України на старті домашнього чемпіонату світу поступилася угорцям – 3:5. Хокеїсти Республіки Корея перемогли команду Польщі - 4:2 (1:0, 1:1, 2:1). Національна хокейна збірна Казахстану перемогла команду Австрії з рахунком 3:2 (2:0, 0:2, 1:0). Збірна Республіки Корея перемогла хокеїстів Казахстану.

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