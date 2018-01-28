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Українська збірна стала чемпіоном Європи з біатлону у змішаній естафеті

Друге місце посіла Росія, третє – Норвегія
Українська команда у складі Юлія Журавок, Ірина Варвинець, Артем Прима та Дмитро Підручний перемогла у змішаній естафеті, яка завершила чемпіонат Європи з біатлону в італійському Ріднау.
Українська збірна стала чемпіоном Європи з біатлону у змішаній естафеті Фото: biathlon.com.ua

Про це повідомляє Федерація біатлону України.

Журавок завершила перший етап на 13 місці з 30-секундним відставанням від лідируючої Німеччини.

Варвинець на другому етапі ідеально відпрацювала обидва вогневі рубежі і підняла команду на третє місце.

На перше місце України вивів Артем Прима на третьому етапі.

На останньому етапі відбулось протистояння збірних України та Росії. Різниця між командами була всього у п'ять секунд, але Підручний відстрілявся з шести патронів, а Логінов – з восьми. Українець прийшов з перевагою в 16 секунд.

Трійку призерів гонки замкнули норвежці.

Отримавши друге золото чемпіонату Європи, Україна вийшла на друге загальнокомандне місце за підсумками турніру з активом у два золота і одне срібло.

Нагадаємо, українка Ірина Варвинець виграла спринтерську гонку на 7,5 км у другий змагальний день чемпіонату Європи з біатлону в італійському Ріднау.

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28 01 2018 19:00
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