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Українська збірна з біатлону повернулася з Олімпіади

Про внутрішні проблеми в жіночій команді спортсменки говорити відмовляються
Чоловіча та жіноча збірні України з біатлону повернулися із Зимових Олімпійських Ігор у Пхьончхані.
Українська збірна з біатлону повернулася з Олімпіади Фото: hromadske.ua

Про це повідомляє "Громадське".

"Оцінюю свій виступ на 2. Ми їхали на Олімпіаду як олімпійські чемпіони в естафеті, а в підсумку провалили всі змагання. Дуже образливо, коли найкращі спортсмени не виходять на гонку. Нам треба буде по закінченню Олімпіади розібратися між собою", – розповіла біатлоністка Віта Семеренко.

Свою позицію щодо невдалого виступу української команди також висловив і тренер жіночої збірної з біатлону Урош Велепец.

"Ми єдина команда, яка на Олімпійських Іграх провалила змагання. Чи готовий я піти у відставку? У нас ще є три етапи кубка світу, тому в мене є певні зобов'язання. Далі вирішуватимемо", – прокоментував Велепец.


Фото: hromadske.ua

На запитання, чи є в жіночій команді внутрішні проблеми, усі спортсменки відповіли, що про це говорити відмовляються.

Нагадаємо, українська біатлоністка, олімпійська чемпіонка Сочі-2014 Валентина Семеренко, яка не потрапила до складу естафетної четвірки, звинуватила тренерський штаб у розвалі команди, а також заявила, що при формуванні складу на естафетну гонку не було дотримано спортивного принципу.

Жіноча збірна України з біатлону фінішувала 11-ю в естафеті на Олімпійських Іграх, чоловіча  прийшла дев'ятою.

Українська команда посіла сьоме місце у змішаній естафеті біатлоністів (два етапи по 6 км біжать жінки і два етапи по 7,5 км чоловіки) на Олімпіаді-2018. На фініші українці програли переможцям більше хвилини.

Український фристайлер Олександр Абраменко здобув першу золоту медаль на зимових Олімпійських Іграх у Південній Кореї. Це також перша за всю історію України олімпійська медаль у фристайлі. Абраменко нестиме прапор на церемонії закриття XXІІІ зимових Олімпійських ігор у Пхьончхані.

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24 02 2018 23:40
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