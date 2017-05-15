CУСПІЛЬСТВО НОВИНИСеред шести українських військовослужбовців, які 14 травня отримали поранення в зоні проведення АТО на Донбасі, є й одна жінка-військовослужбовець.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Українська жінка-військова отримала поранення на Донбасі
Вона перебуває під наглядом лікарів, а її стан оцінюється як важкий
Фото: Milnavigator.com.ua
Поранення бійці АТО отримали під час ворожих обстрілів по Авдіївці та Водяному - повідомив речник Міноборони України з питань АТО Андрій Лисенко.
"Одна з поранених – жінка-військовослужбовець, її стан оцінюється, як важкий", – сказав Лисенко
Нагадаємо, за минулу добу бойовики 49 разів відкривали вогонь по позиціям української армії, 6 військових ЗСУ зазнали поранень
Раніше iPress.ua повідомляв, що Петро Порошенко зауважив, що під Мінськими угодами стоїть підпис президента Російської Федерації Володимира Путіна. Це дає змогу притягти його до відповідальності.
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