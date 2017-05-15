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Українська жінка-військова отримала поранення на Донбасі

Вона перебуває під наглядом лікарів, а її стан оцінюється як важкий
Серед шести українських військовослужбовців, які 14 травня отримали поранення в зоні проведення АТО на Донбасі, є й одна жінка-військовослужбовець.
Українська жінка-військова отримала поранення на Донбасі Фото: Milnavigator.com.ua

Поранення бійці АТО отримали під час ворожих обстрілів по Авдіївці та Водяному - повідомив речник Міноборони України з питань АТО Андрій Лисенко. 

"Одна з поранених – жінка-військовослужбовець, її стан оцінюється, як важкий", – сказав Лисенко

Нагадаємо, за минулу добу бойовики 49 разів відкривали вогонь по позиціям української армії, 6 військових ЗСУ зазнали поранень

Раніше iPress.ua повідомляв, що Петро Порошенко зауважив, що під Мінськими угодами стоїть підпис президента Російської Федерації Володимира Путіна. Це дає змогу притягти його до відповідальності.

 
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15 05 2017 16:57
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