Українська жіноча збірна з біатлону прийшла четвертою в естафеті на етапі Кубка світу

Українка Анастасія Меркушина до останнього боролася за «бронзу» з представницею Італії Доротеєю Вірер

Шостий етап Кубка світу з біатлону завершився в італійському Антхольці-Антерсельві 22 cічня. Українська жіноча збірна посіла четверте місце. Перше дісталося Німеччині.

У складі української команди не надто вдало провела перший етап Юлія Журавок, яка передала естафету в третьому десятку з більш як хвилинним відставанням від лідерів, повідомляє Радіо Свобода.

Ситуацію виправили олімпійські чемпіонки Сочі Юлія Джима та Валя Семеренко, які бігли на другому і третьому етапах відповідно. Не брала участі в гонці капітан команди Олена Підгрушна, яка пропускає окремі старти задля кращої готовності до чемпіонату світу.

Перемогли в естафеті біатлоністки Німеччини, другими стали француженки.

У суботу в чоловічій естафеті українці також посіли четверте місце, а в п’ятницю, 20 січня, Сергій Семенов посів третє місце в індивідуальній гонці.

Після етапу в Антхольці змагання за Кубок світу беруть паузу до березня. З 25 до 29 січня в Польщі відбудеться чемпіонат Європи, а з 9 до 19 лютого австрійський Хохфільцен прийматиме головний старт сезону – чемпіонат світу.